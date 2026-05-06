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परीक्षा देकर लौट रही ANM छात्रा की सड़क हादसे में मौत, जहानाबाद में भारी बवाल, भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा

Jehanabad Accident: जहानाबाद में बेकाबू हाइवा ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा दिया. ANM छात्रा की मौत के बाद भारी बवाल हो गया. उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 06, 2026, 05:43 AM IST

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जहानाबाद में छात्र की मौत, भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा
जहानाबाद में छात्र की मौत, भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा

Jehanabad Road Accident: जहानाबाद में बेकाबू हाइवा ने बाइक सवार पति-पत्नी को रौंद दिया. इस हादसे में बाइक सवार महिला की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. जबकि, महिला के पति गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना से नाराज ग्रामीणों ने जहानाबाद-शकुराबाद सड़क मार्ग को घंटो जाम कर दिया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया. इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के बभना गांव के समीप की है. 

मृतक महिला एएनएम की छात्रा बतायी जाती है. छात्रा शकुराबाद थाना अंतर्गत चिकसौर गांव निवासी राहुल कुमार की 27 वर्षीय पत्नी सुमित्रा कुमारी बतायी जा रही है. 

घटना के संबंध में बताया परिजनों ने बताया कि वह अपने पति के साथ एएनएम की परीक्षा देने पटना गयी थी, जहां से परीक्षा देकर वापस घर लौट रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार हाइवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. जिससे एएनएम छात्रा की मौके पर ही मौत हो गयी. जबकि, उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. 

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हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद भीड़ ने वाहन में तोड़फोड़ भी की. इधर, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दलबल के साथ सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी मौके पर पहुंच गए और लोगो को समझाने बुझाने लगे. 

इसी बीच लोग उग्र हो गए और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया. अचानक हुए हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तीतर-बितर किया और हाइवा को जब्त कर करते हुए शव को कब्जे कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन करने में जुटी है. वही पुलिस पर पथराव के मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'हमें मिल रही धमकी...', JDU के पूर्व विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप

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