/छात्र आंदोलन में हिंसाः पटना के बाद जहानाबाद में भी एक्शन, 80 हिरासत में, पुलिस ने जारी की दंगाइयों की तस्वीर

नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन अब बिहार भी पहुंच गया है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर अब बिहार पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पटना पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें जारी करते हुए इस मामले में कुल 21 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 268 नामजद और लगभग 3,000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. हिंसा करने वाले 57 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पटना के बाद जहानाबाद का जिला प्रशासन भी छात्रों के हिंसक आंदोलन के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.