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छात्र आंदोलन में हिंसाः पटना के बाद जहानाबाद में भी एक्शन, 80 हिरासत में, पुलिस ने जारी की दंगाइयों की तस्वीर

Jehanabad Student Protest: पटना पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें जारी करते हुए अब तक 57 लोगों को गिरफ्तार किया है. पटना के बाद जहानाबाद का जिला प्रशासन भी छात्रों के हिंसक आंदोलन के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. जहानाबाद पुलिस ने इस मामले में 80 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 106 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं.

Written ByMukesh KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:17 PM IST
छात्र आंदोलन में हिंसाः पटना के बाद जहानाबाद में भी एक्शन, 80 हिरासत में, पुलिस ने जारी की दंगाइयों की तस्वीर
Image Credit: छात्र आंदोलन में हिंसाः पटना के बाद जहानाबाद में भी एक्शन, 80 हिरासत में, पुलिस ने जारी की दंगाईयों की तस्वीर (Zee Media)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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