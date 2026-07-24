/छात्र आंदोलन में हिंसाः पटना के बाद जहानाबाद में भी एक्शन, 80 हिरासत में, पुलिस ने जारी की दंगाइयों की तस्वीर

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नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन अब बिहार भी पहुंच गया है. राजधानी पटना समेत कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर अब बिहार पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पटना पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें जारी करते हुए इस मामले में कुल 21 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 268 नामजद और लगभग 3,000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. हिंसा करने वाले 57 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पटना के बाद जहानाबाद का जिला प्रशासन भी छात्रों के हिंसक आंदोलन के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि कल यानी गुरुवार (23 जुलाई) को शहर में प्रदर्शन के दौरान कई असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे. उपद्रवियों ने न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस बल पर हमला किया, बल्कि डीएम आवास के सामने भी पथराव किया. एसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इसके लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली थी. अचानक लोग सड़कों पर उतरे और उग्र प्रदर्शन करने लगे. रात भर चली पुलिस कार्रवाई में 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है. वीडियो फुटेज के आधार पर 15 लोगों का मिलान भी हो चुका है.
एसपी ने आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों एवं वीडियो के आधार पर पुलिस ने 106 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं. इनमें से अब तक 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आम जनता से भी उपद्रवियों की पहचान में मदद करने की अपील की है. वही उन्होंने ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य है और कानून-व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा.
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा न जाए. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और छात्रों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.