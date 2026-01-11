कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार रहा था छात्र, तभी आई ट्रेन और शरीर के हो गए टुकड़े

Jehanabad News: जहानाबाद जिले में एक छात्र कान में एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी ट्रेन आयी और जिससे कट कर उसकी मौत हो गई. मामला पटना-गया रेल खंड के कनौदी गांव के पास का है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से इंटर के छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान कड़ौना थाना क्षेत्र के गुड़ियारी गांव निवासी स्वर्गीय शत्रुघ्न यादव के पुत्र मंटू कुमार के रूप में की गई है. मंटू इंटर का छात्र था.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मंटू कुमार कान में एयरफोन लगाए रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और छात्र को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. हादसा इतना भीषण था कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

वहीं, इस हादसे के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी थोड़ी दूर जाकर रुक गई. घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की. इस हादसे के बाद मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल व्याप्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

इधर, मौके पर पहुंचे जीआरपी थानाध्यक्ष दीप नारायण यादव ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से इंटर के एक छात्र की मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है. साथ रेल प्रशासन ने इस घटना के बाद आम लोगों से रेलवे ट्रैक पार करते समय विशेष सतर्कता बरतने और हेडफोन या मोबाइल का उपयोग न करने की अपील की है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: मनरेगा को 'जी राम जी' योजना बनाने के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल