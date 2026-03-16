Jehanabad News: जहानाबाद की सड़कों पर उतरा छात्र-युवाओं का सैलाब, यूजीसी रेगुलेशन लागू करने के लिए निकाला मशाल जुलूस

Jehanabad News: जहानाबाद में सामाजिक न्याय और यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर छात्र-युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा. शहर के अम्बेडकर चौक से शुरू हुआ यह मशाल जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ अरवल मोड़ पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. ​प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में ओबीसी, एससी और एसटी का पक्ष मजबूती से रखा जाए. उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों में व्याप्त जातीय भेदभाव पर अंकुश लगाने और वंचित वर्ग के बच्चों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए यूजीसी गाइडलाइंस का लागू होना अनिवार्य है.

गांधी मैदान में जुटेंगे पूरे बिहार से छात्र और युवा

प्रदर्शनकारियों ने आह्वान किया कि 18 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरे बिहार से छात्र और युवा जुटेंगे. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इसी दिन जेपी आंदोलन और संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ था. वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन देश के 85% बहु जनों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की आवाज है. शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त कथित ब्राह्मणवादी और जातिवादी वर्चस्व को खत्म करने के लिए यह एक बड़ा कदम है.

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यूजीसी रेगुलेशन पर लगे कानूनी स्टे को लेकर छात्रों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और इसे कायराना करार दिया. प्रदर्शनकारी छात्र नेता ने कहा कि हम इस मशाल जुलूस के माध्यम से देश को संदेश देना चाहते हैं कि यूजीसी के हक में और भेदभाव के खिलाफ हम सड़कों पर उतर चुके हैं. 18 मार्च को पटना की धरती से सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद की जाएगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद