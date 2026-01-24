'न्याय दो या पद छोड़ो', जहानाबाद के एसएस कॉलेज में नीट छात्रा की मौत पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन

पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले लिया है. इस घटना को लेकर न केवल राजधानी बल्कि पीड़िता के गृह जिले जहानाबाद में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है. शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बैनर तले हजारों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने जहानाबाद के एसएस कॉलेज (SS College) परिसर में उग्र प्रदर्शन किया और न्याय की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं का आरोप है कि घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. आंदोलनकारियों ने पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) पर मामले में "लीपापोती" करने का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि प्रशासन और जांच एजेंसियां प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास कर रही हैं. छात्रों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक की कार्रवाई केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है.

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट तौर पर इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है. इसी बीच, एम्स पटना के मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. बिनय कुमार ने भी शनिवार को यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि SIT ने अब तक बोर्ड को सभी जरूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरी मेडिकल चेन और साक्ष्य नहीं मिलते, तब तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते. दूसरी ओर, छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती और मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा.

जहानाबाद की रहने वाली यह छात्रा पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को बेहोश मिली थी, जिसकी 11 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला बताया था, लेकिन पीएमसीएच (PMCH) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा और शरीर पर चोट के निशान की पुष्टि होने के बाद यह मामला पूरी तरह पलट गया. वर्तमान में हॉस्टल को सील कर दिया गया है और मालिक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन छात्र और परिजन पुलिस की "सुसाइड थ्योरी" को पूरी तरह खारिज करते हुए हत्या और बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं.