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जहानाबाद में खाकी पर दाग! घूस लेकर शराब तस्कर की बाइक छोड़ने का आरोप, जांच करने पटना से पहुंची टीम

जहानाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नगर थाना पर मोटी रकम के बदले शराब तस्कर की बाइक को छोड़ने का आरोप है. इस मामले की जांच करने के लिए पटना से स्पेशल टीम जहानाबाद नगर थाना पहुंची है.

Written ByMukesh KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 09, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:41 AM IST
जहानाबाद में खाकी पर दाग! घूस लेकर शराब तस्कर की बाइक छोड़ने का आरोप, जांच करने पटना से पहुंची टीम
Image Credit: जहानाबाद में खाकी पर दाग! घूस लेकर जब्त बाइक छोड़ने का आरोप, मामले की जांच करने पटना से पहुंची टीम

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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