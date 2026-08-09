/जहानाबाद में खाकी पर दाग! घूस लेकर शराब तस्कर की बाइक छोड़ने का आरोप, जांच करने पटना से पहुंची टीम

स्पेशल टीम कर रही मामले की जांच

इस शिकायत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पटना से आई एक जांच टीम ने नगर थाने के परिसर के CCTV फुटेज की जांच की और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से लंबी पूछताछ की. जांच अधिकारियों ने कैमरे के बाहर बताया कि यह मामला शराबकांड की जांच से जुड़ा है और इस बारे में आधिकारिक जानकारी रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही दी जाएगी. इस बीच, एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि SDPO की अगुवाई में इस बात की जांच की जा रही है कि किन हालात में जब्त की गई मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन से गायब हो गई. SP ने पटना से एक स्पेशल टीम के आने की भी पुष्टि की.