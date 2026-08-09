/जहानाबाद में खाकी पर दाग! घूस लेकर शराब तस्कर की बाइक छोड़ने का आरोप, जांच करने पटना से पहुंची टीम

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बिहार में शराब होने के बीच जहानाबाद नगर थाने से जुड़ी एक बहुत गंभीर घटना सामने आई है. पुलिसकर्मियों पर शराबबंदी से जुड़े एक ऑपरेशन के दौरान जब्त की गई मोटरसाइकिल को स्टेशन से छोड़ने का गंभीर आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पटना मुख्यालय से तीन सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टाउन पुलिस स्टेशन पहुंची है. यह टीम पुलिसकर्मियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और CCTV फुटेज की जांच कर रही है.
जानें क्या है पूरा मामला?
यह घटना पिछले 05 अगस्त की है, जब पुलिस ने टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में ठाकुरबाड़ी मोहल्ले में पानी की टंकी के पास गुमटी से दो कार्टन जब्त किए थे, जिनमें बीयर के 48 कैन और 19 अंग्रेजी शराब की बोतलें थीं. आरोप है कि छापेमारी के दौरान शराब धंधेबाज की मोटरसाइकिल जब्त की गई थी. हालांकि, दावा किया जा रहा है कि जब्ती के कुछ ही घंटों बाद, मोटी रकम के बदले मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया. लेकिन, जब मामला बढ़ा, तो गाड़ी को वापस स्टेशन लाया गया. जिस मुखबिर की सूचना पर छापेमारी हुई थी, उसे मोटरसाइकिल छोड़े जाने की खबर मिली और उसने तुरंत पटना में सीनियर पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी.
स्पेशल टीम कर रही मामले की जांच
इस शिकायत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पटना से आई एक जांच टीम ने नगर थाने के परिसर के CCTV फुटेज की जांच की और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से लंबी पूछताछ की. जांच अधिकारियों ने कैमरे के बाहर बताया कि यह मामला शराबकांड की जांच से जुड़ा है और इस बारे में आधिकारिक जानकारी रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही दी जाएगी. इस बीच, एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि SDPO की अगुवाई में इस बात की जांच की जा रही है कि किन हालात में जब्त की गई मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन से गायब हो गई. SP ने पटना से एक स्पेशल टीम के आने की भी पुष्टि की.