पोलिंग ट्रेनिंग के लिए निकले थे शिक्षक, जहानाबाद में सड़क हादसे ने ली जान

Jehanabad News: जहानाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित पिकअप ने एक ही बाइक सवार दो शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दिया. इस हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गयी. जबकि, दूसरा शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल शिक्षक को काको पीएससी में भर्ती कराया गया है. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है.

घटना घोसी थाना क्षेत्र के धामापुर मोड़ के समीप की है. मृतक शिक्षक की पहचान नालन्दा जिले के हिलसा निवासी दीपक कुमार के रूप में की गई है. बताया जाता है कि दोनों शिक्षक ओकरी के रामानंद शर्मा स्मारक प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में पदस्थापित थे. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वे अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के साथ पोलिंग अफसर की ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए जहानाबाद जा रहे थे.

इसी दौरान धामापुर-हबलीपुर मोड़ के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों शिक्षक सड़क किनारे जा गिरे. स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों घायल शिक्षकों को पीएससी काको में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया. वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने दीपक कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रशांत कुमार को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है.

इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. स्कूल के सहकर्मी और छात्र भी स्तब्ध हैं. एक शिक्षक ने बताया कि दीपक कुमार एक मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील शिक्षक थे, जो हमेशा विद्यालय और छात्रों के हित में समर्पित रहते थे. उनके आकस्मिक निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर है. इधर, घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की छानबीन करने में जुटी है. इस हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

