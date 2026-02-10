जहानाबाद में शिक्षा का मंदिर बना अखाड़ा, MDM के खेल में आपस में भिड़े दो गुरुजी, फटी शर्ट

Jehanabad News: जहानाबाद जिले में शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां विद्यालय परिसर में ही दो शिक्षक आपस में भिड़ गए और करीब आधे घंटे तक जमकर मारपीट होती रही. इस दौरान स्कूल परिसर अखाड़ा बना रहा. वहीं, दोनों शिक्षकों के बीच हुई मारपीट को देख बच्चे सहम गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. घटना घोषी प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय, देहुनी गांव की है.

​घटना के पीछे की असली वजह विद्यालय का प्रभार और मध्याह्न भोजन का संचालन बताया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानाध्यापक की ओर से अब तक विद्यालय का प्रभार किसी को नहीं दिया गया है. ​वर्तमान में राजू कुमार MDM का संचालन कर रहे हैं. ​आरोप है कि राजू कुमार छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर में बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं, जिसका मुकेश कुमार विरोध कर रहे थे. इसी रंजिश में पिछले कई दिनों से दोनों के बीच तनातनी चल रही थी.

पीड़ित शिक्षक मुकेश कुमार का आरोप है कि वे विद्यालय के आगे सबमर्सिबल मोटर से पानी का छिड़काव कर रहे थे, तभी वहां तैनात दूसरे शिक्षक राजू कुमार ने अचानक मोटर बंद कर दी. जब मुकेश ने इसका विरोध किया, तो राजू कुमार आगबबूला हो गए और मारपीट कर दिया. जबकि शिक्षक मुकेश कुमार का कहना है कि उन्हें जमीन पर गिराकर लात-मुक्कों से पीटा गया और उनकी शर्ट तक फाड़ दी गई.

​वहीं, दूसरी ओर शिक्षक राजू कुमार का पक्ष है कि मध्याह्न भोजन के संचालन को लेकर चल रही खींचतान की वजह से मुकेश कुमार ने ही उनके साथ अचानक मारपीट शुरू की. विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि जब सुबह प्रार्थना हो रही थी, तभी अचानक दोनों सर आपस में लड़ने लगे. बच्चों ने पुष्टि की कि राजू सर ने मुकेश सर पर रॉड से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. बच्चों ने यह भी शिकायत की कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी सही ढंग से नहीं दिया जाता है.

इधर, ​प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार ने इस घटना को अत्यंत शर्मनाक बताते हुए कहा कि ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली है. मैं खुद विद्यालय जाकर जांच कर रहा हूँ. जो भी शिक्षक दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी. विद्यालय में शिक्षकों का ऐसा आचरण बर्दाश्त के बाहर है. अब सवाल यह उठता है कि जहा शिक्षकों के कंधों पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, अगर वही मारपीट और रॉब की भाषा बोलेंगे, तो समाज में क्या संदेश जाएगा?

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

