जहानाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट पर दिया धरना

Jehanabad Latest News: बिहार राज्य शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जहानाबाद जिले में धरना प्रदर्शन किया. धरना दे रहे शिक्षकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन में पारदर्शिता की कमी है. जहानाबाद के सैकड़ों शिक्षक लंबित वेतन और सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर सड़कों पर उतरे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:43 PM IST

जहानाबाद में कलेक्ट्रेट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन
जहानाबाद में कलेक्ट्रेट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन

Jehanabad News: जहानाबाद में शिक्षा विभाग के व्याप्त भ्रष्टाचार और अपनी लंबित मांग को लेकर बिहार राज्य शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट के समीप एक दिवसीय धरना देकर शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इस दौरान शिक्षकों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. 

धरना दे रहे शिक्षकों ने बताया कि उनकी सेवा पुस्तिका का संधारण कई महीनों से लंबित है, जिससे वेतन भुगतान समेत अन्य लाभों में लगातार बाधा आ रही है. शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सेवा पुस्तिका संधारण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है. जिन शिक्षकों की तरफ से अवैध रूप से पैसे दिए जाते हैं, उनके कार्य जल्द हो जाते हैं, जबकि बाकी शिक्षकों की फाइलें महीनों तक लंबित पड़ी रहती है. 

उन्होंने कहा कि इस स्थिति से शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. शिक्षक नेताओं ने कहा कि 25 सूत्री मांगों में मुख्य मांग शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान, वेतन संरक्षण की सुविधा को लागू करना, सेवा पुस्तिका का जल्द संधारण, प्रोन्नति और अन्य विभागीय लाभों से जुड़ी मांगें शामिल हैं. 
उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षक आंदोलन कर चुके हैं, तब सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक ठोस पहल नहीं की गई. 

शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. अगले चरण में प्रखंड स्तर पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. 

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

Jehanabad newsBihar News

