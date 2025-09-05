Jehanabad News: शिक्षक दिवस पर धरने पर बैठे शिक्षक, जाने क्या है उनकी मांग?
Jehanabad News: शिक्षक दिवस पर धरने पर बैठे शिक्षक, जाने क्या है उनकी मांग?

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में शिक्षको ने शिक्षक दिवस पर किया सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल और कहा अगर सरकार ने पेंशन की दिशा में अगर कोई कदम नहीं उठाया, तो इसका जवाब वह आने वाली विधानसभा चुनाव में सरकार को देंगी.

 

Edited By:  Shailendra Kumar|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:44 PM IST

शिक्षको का धरना प्रर्दशन
शिक्षको का धरना प्रर्दशन

Jehanabad News: एक तरफ जहां पूरे देश में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, वही बिहार के जहानाबाद में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए है. NMOPS (नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम) के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक समाहरणालय के सामने धरने पर बैठे और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा है कि नई पेंशन योजना (NPS) कर्मचारियों के साथ किया गया अन्याय है. यह योजना पूरी तरह से शेयर मार्केट पर आधारित है. जो कि भविष्य को असुरक्षित बनाती है।

ये भी पढे़ं: बिहार में आज से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू, बनाए गए 627 एग्जाम सेंटर

शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खुद तो दोहरी पेंशन ले रही है लेकिन शिक्षक कर्मचारियों को झुनझुना पकड़ा रही है. शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो वह आंदोलन को और तेज कर देंगे.

शिक्षकों ने साफ तौर पर कहा कि 12 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और साथ ही साथ 14 सितंबर को भी पटना के मिलर हाई स्कूल में बिहार के सारे शिक्षक एकत्र होकर आगे की रणनीति तय करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने पेंशन बहाली की दिशा में अगर कोई कदम नहीं उठाया, तो इसका जवाब वह आने वाली विधानसभा चुनाव में सरकार को देंगी.

इनपुट: मुकेश कुमार

bihar jahanabad news

