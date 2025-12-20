जहानाबाद में सड़क पर उतरे शिक्षक, डीईओ और डीपीओ के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन

जहानाबाद में बिहार शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में शिक्षकों ने डीईओ और डीपीओ के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने मार्च निकालकर पुतला जलाया और नारे लगाए.
जहानाबाद में बिहार शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बुलावे पर जिले के कई शिक्षक संगठनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध किया. ये विरोध जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ और जिला परियोजना अधिकारी यानी डीपीओ के तानाशाही व्यवहार के खिलाफ था. शिक्षकों का कहना है कि ये अधिकारी ऊपर के अफसरों को गुमराह कर रहे हैं और शिक्षकों की सही मांगों को पूरा नहीं कर रहे. प्रदर्शन की शुरुआत शहर के उंटा मोड़ से हुई, जहां से शिक्षक मार्च निकालते हुए हॉस्पिटल मोड़ पहुंचे. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने डीईओ और डीपीओ के पुतले जलाए और जमकर नारे लगाए. शिक्षकों ने कई मुद्दों पर बात की, जैसे कि समय पर वेतन का भुगतान, पुराने बकाए का पैसा देना, सेवा पुस्तिकाओं को अपडेट करना, प्रधान शिक्षकों को उनका हक देना और एचआरएमएस पोर्टल पर गलत एंट्री सुधारना.
शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. उनका कहना है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को तय दर पर एचआरए और डीए का पैसा मिलना चाहिए. 1999 बैच के शिक्षकों को ट्रेनिंग का फायदा और रिटायर्ड या मर चुके शिक्षकों के परिवारों को सेवानिवृत्ति लाभ मिलना चाहिए. शिक्षकों ने बताय कि 21 मांगें हैं जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाये.
शिक्षकों ने साफ-साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द निवारण नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे. उन्होंने ऐलान किया कि 26 दिसंबर से जिला शिक्षा कार्यालय के सामने अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे. इस पूरे विरोध में शिक्षकों की एकजुटता साफ नजर आ रही थी.
इनपुट- मुकेश कुमार