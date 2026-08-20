/जहानाबाद के स्कूल में चपरासी की मनमानी से शिक्षक परेशान, पुलिस और BEO कर रहे जांच

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जहां बच्चों को अनुशासन, संस्कार और शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर से 20 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है. जहानाबाद जिला के घोसी प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय घोसी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चपरासी ने सबके सामने प्रभारी प्रधानाध्यापक पर हाथ उठा दिया.
सुबह की प्रार्थना के ठीक बाद यह मामला हुआ
जानकारी के मुताबिक, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नंदकिशोर शर्मा किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे. उन्होंने चपरासी रवि कुमार शर्मा को निर्देश दिया कि छात्रों के बाहर भागने से रोकने के लिए मुख्य गेट बंद कर दिया जाए. इसी बात पर चपरासी बहस करने लगा और गुस्से में आकर उसने प्रभारी प्रधानाध्यापक को थप्पड़ जड़ दिया और गाली-गलौज करने लगा. घटना के वक्त मौजूद शिक्षिका पिंकी कुमारी समेत अन्य शिक्षकों ने बताया कि सुबह की प्रार्थना के ठीक बाद यह मामला हुआ.
प्रधानाध्यापक पर ही मनमानी का आरोप लगा
शिक्षकों का आरोप है कि आरोपी चपरासी आए दिन स्कूल के पठन-पाठन में बाधा डालता है और अपनी मनमर्जी चलाता है. दूसरी तरफ आरोपी चपरासी रवि शर्मा ने मारपीट के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए प्रधानाध्यापक पर ही मनमानी का आरोप लगाया है.
दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है. इधर, प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
रामलखन सिंह यादव कॉलेज विवाद गहराया
17 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को जहानाबाद के प्रसिद्ध रामलखन सिंह यादव कॉलेज में भूमि, प्रबंधन और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया था. कॉलेज के भूमिदाता और कर्मचारियों ने वर्तमान सचिव चंद्रप्रकाश और प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी. इस संबंध में भूमिदाता और कॉलेज कर्मियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूमिदाता नागेंद्र उर्फ छोटन यादव ने आरोप लगाया था कि संजय यादव और उनके भाई चंद्र प्रकाश फर्जी तरीके से प्रभारी प्राचार्य और सचिव के पद पर काबिज हो गए हैं.