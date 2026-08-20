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जहानाबाद के स्कूल में चपरासी की मनमानी से शिक्षक परेशान, पुलिस और BEO कर रहे जांच

Jehanabad News: जहानाबाद जिला के घोसी के उच्च विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार हो गई, जब चपरासी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को थप्पड़ जड़ दिया. फिलहाल, पुलिस ने जांच में जुटी है.

Written ByMukesh KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:14 PM IST
जहानाबाद के स्कूल में चपरासी की मनमानी से शिक्षक परेशान, पुलिस और BEO कर रहे जांच
Image Credit: घोसी के उच्च विद्यालय में चपरासी की मनमानी से शिक्षक परेशान (Z News)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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