/जहानाबाद के स्कूल में चपरासी की मनमानी से शिक्षक परेशान, पुलिस और BEO कर रहे जांच

रामलखन सिंह यादव कॉलेज विवाद गहराया

17 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को जहानाबाद के प्रसिद्ध रामलखन सिंह यादव कॉलेज में भूमि, प्रबंधन और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया था. कॉलेज के भूमिदाता और कर्मचारियों ने वर्तमान सचिव चंद्रप्रकाश और प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की थी. इस संबंध में भूमिदाता और कॉलेज कर्मियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया था. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूमिदाता नागेंद्र उर्फ छोटन यादव ने आरोप लगाया था कि संजय यादव और उनके भाई चंद्र प्रकाश फर्जी तरीके से प्रभारी प्राचार्य और सचिव के पद पर काबिज हो गए हैं.