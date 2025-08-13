Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव ने उतार दिया अपना दूसरा उम्मीदवार, घोसी सीट से गांधी यादव को बनाया प्रत्याशी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2878404
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव ने उतार दिया अपना दूसरा उम्मीदवार, घोसी सीट से गांधी यादव को बनाया प्रत्याशी

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. इससे पहले तेज प्रताप ने 02 अगस्त को शाहपुर सीट से मदन यादव को टिकट देने का ऐलान किया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:56 AM IST

Trending Photos

तेज प्रताप यादव ने गांधी यादव को मैदान में उतारा
तेज प्रताप यादव ने गांधी यादव को मैदान में उतारा

Tej Pratap Yadav Announced His Candidate:  'फ्लावर समझा था क्या... फायर हूं मैं...', पुष्पा मूवी का यह डॉयलॉग काफी फेमस हुआ है. कुछ ऐसे ही मूड में इन दिनो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे हैं. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग सियासी डगर चुन ली है. आगामी बिहार चुनाव के लिए उन्होंने पहले अपनी सीट का ऐलान किया और अब एक-एक करके बाकी सीटों पर भी अपने समर्थकों को टिकट बांट रहे हैं. इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने अपने दूसरे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि तेज प्रताप यादव आखिर अपने समर्थकों को किस दल से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं. 

तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. गांधी यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलवार (12 अगस्त) को टीम तेज प्रताप यादव को ज्वाइन किया और तुरंत ही तेज प्रताप ने भी उन्हें घोसी सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया. इस मौके पर तेज प्रताप ने कहा कि यह तो शुरुआत है. अभी पाइपलाइन में कई और नेता और कार्यकर्ता हैं जो आने वाले दिनों में उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं. तेज प्रताप ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से टीम तेज प्रताप यादव का विस्तार हो रहा है. विरोधियों को कड़ा जवाब मिलेगा.

 

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले चिराग को तगड़ा झटका, 139 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी

इससे पहले तेज प्रताप ने 02 अगस्त को शाहपुर सीट से मदन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और करीब एक सप्ताह पहले ही पांच दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया था. पटना के मौर्या होटल से तेज प्रताप यादव ने प्रदीप निषाद की विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेपी), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) के साथ गठबंधन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अब मिलकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने इस गठबंधन में कांग्रेस और राजद को भी आमंत्रित किया था. इस दौरान तेज प्रताप ने मुकेश सहनी की वीआईपी को बहरूपिया बताते हुए कहा था कि वीवीआईपी ही असली है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Tej Pratap YadavTejashwi Yadav

Trending news

bihar chunav 2025
तेज प्रताप यादव ने उतार दिया अपना दूसरा उम्मीदवार, घोसी सीट से गांधी यादव मैदान में
Bagaha News
क्रेटा कार में 357 लीटर शराब, यूपी से ला रहे थे तस्कर, बगहा पुलिस ने रास्ते में धरा
Kaimur News
अंडर-16 कबड्डी मैच में खेल रहे थे बड़े बच्चे! विरोध करने पर किया झगड़ा, 4 बच्चे घायल
patna news
Patna News: कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर पटना पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी
Bettiah news
बेतिया में शव घसीटने की घटना पर डीएम की सख्ती, मॉर्च्युरी अटेंडेंट निलंबित
Muzaffarpur News
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में साउंड बॉक्स में छिपाकर विदेशी शराब की तस्करी
Godda Surya Hansda encounter case family alleges first burnt with electric current then shot
Godda Surya Hansda Encounter: परिजनों का आरोप - पहले करेंट से जलाया, फिर मारी गोली
Shri Krishna Kumar Mantu
मुंगेर में प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा
Madhepura news
एक महिला के पेट से निकाला गया 5 किलो गांठनुमा मांस का टुकड़ा, खतरे से बाहर है पीड़िता
Nawada News
Nawada News: दो नाबालिग सहेलियों ने रचाई शादी, तीसरी ने निभाई ‘देवर’ की भूमिका
;