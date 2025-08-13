Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप यादव ने उतार दिया अपना दूसरा उम्मीदवार, घोसी सीट से गांधी यादव को बनाया प्रत्याशी

Tej Pratap Yadav Announced His Candidate: 'फ्लावर समझा था क्या... फायर हूं मैं...', पुष्पा मूवी का यह डॉयलॉग काफी फेमस हुआ है. कुछ ऐसे ही मूड में इन दिनो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दिखाई दे रहे हैं. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग सियासी डगर चुन ली है. आगामी बिहार चुनाव के लिए उन्होंने पहले अपनी सीट का ऐलान किया और अब एक-एक करके बाकी सीटों पर भी अपने समर्थकों को टिकट बांट रहे हैं. इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने अपने दूसरे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि तेज प्रताप यादव आखिर अपने समर्थकों को किस दल से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं.

तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से जय प्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. गांधी यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मंगलवार (12 अगस्त) को टीम तेज प्रताप यादव को ज्वाइन किया और तुरंत ही तेज प्रताप ने भी उन्हें घोसी सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया. इस मौके पर तेज प्रताप ने कहा कि यह तो शुरुआत है. अभी पाइपलाइन में कई और नेता और कार्यकर्ता हैं जो आने वाले दिनों में उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं. तेज प्रताप ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से टीम तेज प्रताप यादव का विस्तार हो रहा है. विरोधियों को कड़ा जवाब मिलेगा.

आज हमारे सरकारी आवास पर जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव जी के अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें घोसी विधानसभा से हजारों की संख्या में आए हुए युवा, महिला एवं बुजुर्गों ने टीम तेज प्रताप यादव को ज्वॉइन करने का काम किये। सभी लोगों को अंगवस्त्र देकर टीम तेज प्रताप… pic.twitter.com/NiQMxelImd — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 12, 2025

इससे पहले तेज प्रताप ने 02 अगस्त को शाहपुर सीट से मदन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था और करीब एक सप्ताह पहले ही पांच दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया था. पटना के मौर्या होटल से तेज प्रताप यादव ने प्रदीप निषाद की विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), भोजपुरिया जन मोर्चा (बीजेएम), प्रगतिशील जनता पार्टी (पीजेपी), वाजिब अधिकार पार्टी (डब्ल्यूएपी) और संयुक्त किसान विकास पार्टी (एसकेवीपी) के साथ गठबंधन की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अब मिलकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने इस गठबंधन में कांग्रेस और राजद को भी आमंत्रित किया था. इस दौरान तेज प्रताप ने मुकेश सहनी की वीआईपी को बहरूपिया बताते हुए कहा था कि वीवीआईपी ही असली है.

