तेजस्वी यादव के समर्थन में लगे नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- फालतू का काम मत करो
तेजस्वी यादव के समर्थन में लगे नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- फालतू का काम मत करो

जहानाबाद के घोषी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनता संवाद कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो अपने परिवार का नहीं हो सका वह जनता का क्या होगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:27 PM IST

जहानाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लालू परिवार के भीतर का विवाद फिर से एक नया मोड़ लिया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है. जहानाबाद के घोषी विधानसभा क्षेत्र के लखबार हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनता संवाद कार्यक्रम में उन्होंने यह विवादित बयान दिए. तेज प्रताप ने कहा कि 'जो अपना किसी का न हुआ, वो जनता का क्या होगा?' यह बयान सीधा उनके छोटे भाई पर निशाना माना जा रहा है.

सभा के दौरान जब कुछ कार्यकर्ताओं ने 'अबकी बार तेजस्वी सरकार' के नारे लगाए तो तेज प्रताप यादव भड़क गए. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह जनता की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं. तेज प्रताप ने यहां तक कहा कि 'फालतू काम मत करो, यह आरएसएस का आदमी है.'

तेज प्रताप ने अपने भाषण में बिना नाम लिए प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा. उन्होंने पीले रंग के झंडे का जिक्र करते हुए कहा कि “एक बहुरूपिया व्यापारी इस तरह का झंडा लेकर घूम रहा है. यह रंग हमारा भगवान श्रीकृष्ण का है, इसे राजनीति में इस्तेमाल करना गलत है.”

अपने भाषण में तेज प्रताप ने धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा कि इंसान का कर्म सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने साफ किया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है. उनका कहना था कि वे जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करते रहेंगे.

तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि वे दोनों अब जाकर यात्रा कर रहे हैं जबकि उनकी यात्रा पहले से चल रही है.

सभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से गदगद तेज प्रताप ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति से हटकर अपने काम-धंधे पर ध्यान देने का मौका मिलेगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Tej Pratap YadavTejashwi YadavBihar politics

