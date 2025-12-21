Advertisement
Jehanabad News

Jehanabad News: जहानाबाद के आईटी इंजीनियर के घर भीषण चोरी, चोरों ने साफ कर दिया पूरा घर

Jehanabad News: जहानाबाद में ठंड बढ़ते ही चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बिजली कॉलोनी में चोरों ने आईटी इंजीनियर के बंद मकान को निशाना बनाया और करीब 6 लाख रुपये की संपत्ति उड़ा ले गए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:31 AM IST

Jehanabad News: ठंड और कोहरा बढ़ने के साथ ही चोरों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं. जहानाबाद में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बिजली कॉलोनी का है, जहां चोरों ने आईटी इंजीनियर के बंद मकान को निशाना बनाते हुए करीब 6 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

6 लाख रुपये के आभूषण गायब
पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि वह पेशे से आईटी इंजीनियर हैं और वह बैंगलोर में कार्यरत है. उनका पूरा परिवार घर में ताला लगाकर पटना में सेटल हो गए थे. करीब 10 दिन बाद जब वह घर में रखे फ्रिज और वॉशिंग मशीन लेने पहुंचे, तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ है. अंदर जाने पर पाया कि कमरे में रखे गोदरेज का ताला भी तोड़ दिया गया है और उसमें रखे करीब 6 लाख रुपये के आभूषण व महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं.

एक और मकान में चोरी की वारदात
इतना ही नहीं, मकान के ऊपरी फ्लैट में रहने वाले एक शिक्षक के फ्लैट का ताला भी टूटा हुआ पाया गया. उनके फ्लैट से भी करीब 2 लाख रुपये के आभूषण और दस्तावेज चोरी होने की बात सामने आई है. इस तरह दोनों फ्लैटों से कुल लगभग 8 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली गई. वही घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं.

कुल मिलाकर 8 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी
बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. बता दें कि ठंड बढ़ने पर चोर घने कोहरे का भरपूर फायदा उठाते हैं. ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है. जरा सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है और आपके घर में भी ऐसी घटना घट सकती है. अगर पॉसिबल हो तो घर को अकेला न रहने दें. किसी न किसी की मौजूदगी रहे ये सुनिश्चित करें. साथ ही सोते समय भी अपनी सेफ्टी के लिए तकिए के नीचे चाकू रखे, जिससे की यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आप अपना बचाव कर सकें. 

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

जहानाबाद के आईटी इंजीनियर के घर भीषण चोरी, चोरों ने साफ कर दिया पूरा घर
