Jehanabad News: बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग आठ लाख रुपये मूल्य के गहनों और 50 हजार रुपये नकद की चोरी कर ली है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना घोसी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है. घटना श्याम शर्मा के घर की है, जो वर्तमान में अपने घर को बंद कर बाहर रह रहे थे. शुक्रवार की रात चोरों ने उनके मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसपैठ की और सोने की चेन, चांदी के बर्तन, झुमके, कपड़े सहित कई कीमती सामान चुरा लिए. वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि परिवार को भनक तक नहीं लगी.

इस दौरान श्याम शर्मा के चचेरे भाई संजय शर्मा ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि फल्गु नदी में पानी आ गया है, जिसके चलते वे जागे. तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग घर से सामान निकालकर ले जा रहे हैं. तभी उन्होंने चोर-चोर शोर मचाया. जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सभी चोर मौके से फरार हो गए. भागते समय चोर कुछ सामान खेत में छोड़ गए, जिसे ग्रामीणों ने बरामद किया, लेकिन अधिकतर कीमती सामानों को चोर लेकर भागने में सफल रहे. घटना की सूचना पुलिस को दी गयी. इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है.

पीड़ित परिवार द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया गया है. वहीं चोरी किस वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना गांव में पहले कभी नहीं हुई थी. उन्होंने पुलिस प्रशासन से शीघ्र चोरी का खुलासा करने और दोषियों को पकड़ने की मांग की है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दिन में कुछ संदिग्ध लोगों को घर के आस-पास मंडराते देखा गया था. जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोरी की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी. फिलहाल, पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है.

मुकेश कुमार

