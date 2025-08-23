Jehanabad News: बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2893675
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ

Jehanabad News: जहानाबाद में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है. जहां, बंद घर में चोरों ने हाथ साफ किया है. बताया जा रहा है कि घर से 8 लाख के गहने और नकदी लेकर चोर फरार हो गए हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:19 PM IST

Trending Photos

बंद घर में चोरी
बंद घर में चोरी

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लगभग आठ लाख रुपये मूल्य के गहनों और 50 हजार रुपये नकद की चोरी कर ली है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना घोसी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की है. घटना श्याम शर्मा के घर की है, जो वर्तमान में अपने घर को बंद कर बाहर रह रहे थे. शुक्रवार की रात चोरों ने उनके मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसपैठ की और सोने की चेन, चांदी के बर्तन, झुमके, कपड़े सहित कई कीमती सामान चुरा लिए. वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि परिवार को भनक तक नहीं लगी.

यह भी पढ़ें: 51 साल की महिला ने 35 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा, हो गया खुलासा

इस दौरान श्याम शर्मा के चचेरे भाई संजय शर्मा ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि फल्गु नदी में पानी आ गया है, जिसके चलते वे जागे. तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग घर से सामान निकालकर ले जा रहे हैं. तभी उन्होंने चोर-चोर शोर मचाया. जिसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सभी चोर मौके से फरार हो गए. भागते समय चोर कुछ सामान खेत में छोड़ गए, जिसे ग्रामीणों ने बरामद किया, लेकिन अधिकतर कीमती सामानों को चोर लेकर भागने में सफल रहे. घटना की सूचना पुलिस को दी गयी. इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. 

पीड़ित परिवार द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित आवेदन दिया गया है. वहीं चोरी किस वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना गांव में पहले कभी नहीं हुई थी. उन्होंने पुलिस प्रशासन से शीघ्र चोरी का खुलासा करने और दोषियों को पकड़ने की मांग की है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दिन में कुछ संदिग्ध लोगों को घर के आस-पास मंडराते देखा गया था. जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोरी की पूरी योजना पहले से बनाई गई थी. फिलहाल, पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है.

मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jehanabad newscrime newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ
lallan singh
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का राहुल और तेजस्वी पर हमला, कहा- बौखलाना वाजिब
Jehanabad news
जहानाबाद में 9 वर्षीय छात्र ढाई महीने से लापता, परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप
land for job scam case
वकीलों की हड़ताल के चलते टल गई 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला केस की सुनवाई, अब कब होगी बहस
Akshara Singh
बालों में फूल लगाकर शर्माई अक्षरा सिंह, ट्रेडिशनल अवतार से जीता फैंस का दिल
Vinod Kumar Rai
सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विनोद गिरफ्तार, घर से मिले थे जले नोट, पत्नी पर भी केस दर्ज
Bihar SIR
23 दिन में सिर्फ एक पार्टी ने दर्ज कराई आपत्ति, कांग्रेस-राजद जैसे दल अभी तक दूर
Shilpi Gupta
बुरे फंसे तेजस्वी यादव! यूपी में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी से जुड़ा है कनेक्शन
Seraikela News
सरायकेला में बड़ा हादसा, कच्चा मकान ढहा, एक ही परिवार के 10 लोग मलबे में दबे
Land Records Bihar
खाता, खेसरा, रकबा से लेकर और कौन-कौन सी गड़बड़ियां जमीन के कागजात में होंगी सही?
;