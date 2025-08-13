Jehanabad News: वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा जहानाबाद, ABVP द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2879663
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा जहानाबाद, ABVP द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा

Jehanabad News: स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले जहानाबाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा. शहर में ABVP द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 13, 2025, 09:49 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा
जहानाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा भारी बारिश के बीच एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. जिसने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. इस तिरंगा यात्रा में लगभग एक किलोमीटर लंबा विशाल तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. यह तिरंगा यात्रा शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ होकर ऊंटा मोड़, अरवल मोड़, हॉस्पिटल मोड़ होते हुए मुख्य मार्ग से गुजरती हुई गांधी मैदान तक पहुंची.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर की मेयर को EC का नोटिस, वोटर लिस्ट में नाम पर 16 अगस्त तक मांगा जवाब

यात्रा के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय की नारों से पूरा शहर गूंज उठा. इस तिरंगा यात्रा में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी की सहभागिता ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. तिरंगा यात्रा के शामिल भाजपा के पूर्व एमएलसी ने बताया कि 15 अगस्त के मौके पर ABVP द्वारा इस बिकराल मौसम में भी शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो देश की राष्ट्रभक्ति को जगाने का कार्य किया गया है. 

उन्होंने बताया कि भारी बारिश के बीच भी यहां के नौजवानों ने देशभक्ति के प्रति जो हिम्मत दिखाई वह काबिले तारीफ है. इस तरह के आयोजन से राष्ट्र के प्रति अलग ही माहौल देखने को मिलता है और इस तरह के आयोजन हमेशा होनी चाहिए. वही ABVP के कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली है और इस प्रकार के आयोजन समाज में राष्ट्रप्रेम, एकता, और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करते हैं. वहरहाल ABVP द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित ही स्वतंत्रता दिवस से पूर्व नागरिकों में नई ऊर्जा और गर्व की भावना का संचार करने में सफल रहा.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jehanabad newsABVPBihar News

Trending news

Jehanabad news
भारत माता की जय के नारों से गूंजा जहानाबाद, ABVP द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा
SSP Kartikeya Sharma
पटना SSP ने धनरुआ थाना प्रभारी को किया निलंबित, अपहरण और हत्या के मामले में कार्रवाई
Bihar cabinet
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगूनी, बिहार कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी
Bokaro News
बोकारो में जुआ अड्डा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार
TIRANGA_YATRA
भारी बारिश के बीच निकाली गई एक किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा
patna news
चुनावी प्रक्रिया में लगे BLO की वेतन में वृद्धि , 10 नहीं... अब मिलेगा 14 हजार
Lalu Prasad Yadav
लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट से जारी हुआ नोटिस
Bettiah news
11 कुख्यात अपराधियों को डीएम ने किया थाना बदर, दो बार दर्ज कराएंगे हाजरी
Bettiah news
कांट्रेक्ट किलर शिकारी यादव गिरफ्तार, रामदेव राम हत्याकांड का है आरोपी
Election Commission
मुजफ्फरपुर की मेयर को EC का नोटिस, वोटर लिस्ट में नाम पर 16 अगस्त तक मांगा जवाब
;