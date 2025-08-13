Jehanabad News: वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा जहानाबाद, ABVP द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद में स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा भारी बारिश के बीच एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. जिसने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया. इस तिरंगा यात्रा में लगभग एक किलोमीटर लंबा विशाल तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. यह तिरंगा यात्रा शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से प्रारंभ होकर ऊंटा मोड़, अरवल मोड़, हॉस्पिटल मोड़ होते हुए मुख्य मार्ग से गुजरती हुई गांधी मैदान तक पहुंची.

यात्रा के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय की नारों से पूरा शहर गूंज उठा. इस तिरंगा यात्रा में लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी की सहभागिता ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. तिरंगा यात्रा के शामिल भाजपा के पूर्व एमएलसी ने बताया कि 15 अगस्त के मौके पर ABVP द्वारा इस बिकराल मौसम में भी शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो देश की राष्ट्रभक्ति को जगाने का कार्य किया गया है.

उन्होंने बताया कि भारी बारिश के बीच भी यहां के नौजवानों ने देशभक्ति के प्रति जो हिम्मत दिखाई वह काबिले तारीफ है. इस तरह के आयोजन से राष्ट्र के प्रति अलग ही माहौल देखने को मिलता है और इस तरह के आयोजन हमेशा होनी चाहिए. वही ABVP के कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक किलोमीटर लंबा तिरंगा यात्रा निकाली है और इस प्रकार के आयोजन समाज में राष्ट्रप्रेम, एकता, और सामाजिक जागरूकता को प्रोत्साहित करते हैं. वहरहाल ABVP द्वारा किया गया यह प्रयास निश्चित ही स्वतंत्रता दिवस से पूर्व नागरिकों में नई ऊर्जा और गर्व की भावना का संचार करने में सफल रहा.

इनपुट- मुकेश कुमार

