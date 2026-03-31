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जहानाबाद में कोहराम! तालाब किनारे खेल रही 4 साल की बच्ची की डूबकर मौत

जहानाबाद जिले के धानाडिहरी गांव में एक चार साल की बच्ची पल्लवी कुमारी की तालाब में डूबने से मौत हो गई. बच्ची तालाब के किनारे अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई. परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद उसका शव बाहर निकाला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 06:33 PM IST

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जहानाबाद में तालाब में डूबने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत
जहानाबाद में तालाब में डूबने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत

बिहार के जहानाबाद जिले से एक अत्यंत हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहाँ तालाब में डूबने से चार साल की एक मासूम बच्ची की जान चली गई. इस छोटी सी उम्र में बच्ची की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. घटना के बाद से ही धानाडिहरी गांव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है और मृतक बच्ची के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.

जहानाबाद के परस बीघा थाना क्षेत्र के धानाडिहरी गांव में यह हादसा उस वक्त हुआ जब आकाश कुमार की चार वर्षीय पुत्री पल्लवी कुमारी गांव के ही कुछ अन्य बच्चों के साथ घर के पास स्थित तालाब के किनारे खेल रही थी. खेलते-खेलते अचानक पल्लवी का पैर फिसल गया और वह संतुलन खोकर गहरे पानी में जा गिरी. साथ खेल रहे मासूम बच्चों ने जब अपनी सहेली को पानी में डूबते और छटपटाते देखा, तो वे घबरा गए और तुरंत दौड़कर पल्लवी के घर पहुंचे और परिजनों को इस बात की जानकारी दी.

हादसे की खबर सुनते ही परिजन और ग्रामीण बदहवास होकर तालाब की ओर भागे. आनन-फानन में कई लोग पानी में उतरे और काफी खोजबीन शुरू की. कड़ी मशक्कत और घंटों की मेहनत के बाद मासूम पल्लवी के बेजान शरीर को पानी से बाहर निकाला जा सका. जैसे ही उसका शव किनारे लाया गया, परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता अपनी लाडली को सीने से लगाकर रोने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

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घटना की सूचना मिलते ही परस बीघा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुँची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की और उसे पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह खेलने के दौरान डूबने का मामला है, फिर भी पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है ताकि घटना की स्पष्ट वजह सामने आ सके.

इनपुट - मुकेश कुमार, जहानाबाद

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