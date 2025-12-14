Advertisement
Jehanabad News: NH-22 पर भिड़ीं दो मोटरसाइकिल, भीषण हादसे में 2 की मौत, दो की हालत गंभीर

Jehanabad News: जहानाबाद में एनएच-22 सुबह-सुबह दो बाइक का टक्कर हुआ, जिसमें दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल भी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:40 PM IST

Jehanabad News: जहानाबाद में रविवार (14 दिसंबर) की अहले सुबह एनएच-22 पर दो बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में दो युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल है. घटना उमता-धरनई थाना के पास की बताई जा रही है. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को पुलिस के सहयोग से आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

पहचान की प्रक्रिया में जुटी पुलिस 
मृतकों में एक युवक की पहचान मखदुमपुर नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र चौधरी के पुत्र पप्पु कुमार के रूप में की गई है. जबकि दूसरे मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस पहचान की प्रक्रिया में जुटी हुई है. परिजनों ने बताया कि पप्पू कुमार गयाजी से बाइक से अपने गांव फतेहपुर लौट रहा था.

दोनों बाइक के उड़े परखच्चे
इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और सवार युवक सड़क पर गिर पड़े. इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल है. उन्होंने बताया कि मृतकों में एक की पहचान हो चुकी है, जबकि दूसरे की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं. वहीं, घायलों के बयान नहीं मिल पाने के कारण हादसे की सटीक वजह का पता नहीं चल सका है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की तहकीकात में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद 

