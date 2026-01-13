'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की खुली चुनौती

Union Minister Giriraj Singh on Thackeray Family: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि आज ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है. केंद्रीय मंत्री ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं में वास्तव में हिम्मत है, तो वे किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह के मुद्दे उठाएं, तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा.
Union Minister Giriraj Singh: महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तरफ से हिंदी भाषियों पर लगातार किए जा रहे जुबानी हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री और फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है. ठाकरे परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल है.
गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ठाकरे परिवार मराठी और गैर-मराठी का मुद्दा उछालकर हिंदुओं के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है.
केंद्रीय मंत्री ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं में वास्तव में हिम्मत है, तो वे किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह के मुद्दे उठाएं, तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और वे केवल घर के शेर बनकर रह गए हैं. गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है.
दरअसल, जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भी कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य होगा अगर मैं ऐसे कर्महीन लोगों पर टिप्पणी करूं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है और जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं. उन्हें अपने बारे में पता है कि जनता क्या कह रही है. वे तो हमको गाली देते हैं, लेकिन जनता उन्हें कितना सर्टिफिकेट देती है, यह सबको मालूम है. इसलिए मैं ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करता.
बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम को एक जानवर (सुअर) से जोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था. इस पोस्ट के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार
