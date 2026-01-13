Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073074
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की खुली चुनौती

Union Minister Giriraj Singh on Thackeray Family: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि आज ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है. केंद्रीय मंत्री ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं में वास्तव में हिम्मत है, तो वे किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह के मुद्दे उठाएं, तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:47 PM IST

Trending Photos

ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की खुली चुनौती
ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की खुली चुनौती

Union Minister Giriraj Singh: महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की तरफ से हिंदी भाषियों पर लगातार किए जा रहे जुबानी हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री और फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जब कोई दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है. ठाकरे परिवार का भी कुछ ऐसा ही हाल है. 

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ठाकरे परिवार मराठी और गैर-मराठी का मुद्दा उछालकर हिंदुओं के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज ठाकरे परिवार पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है. 

केंद्रीय मंत्री ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर ठाकरे बंधुओं में वास्तव में हिम्मत है, तो वे किसी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर इस तरह के मुद्दे उठाएं, तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है और वे केवल घर के शेर बनकर रह गए हैं. गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है.

दरअसल, जहानाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर भी कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य होगा अगर मैं ऐसे कर्महीन लोगों पर टिप्पणी करूं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं है और जो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं. उन्हें अपने बारे में पता है कि जनता क्या कह रही है. वे तो हमको गाली देते हैं, लेकिन जनता उन्हें कितना सर्टिफिकेट देती है, यह सबको मालूम है. इसलिए मैं ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करता. 

बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम को एक जानवर (सुअर) से जोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था. इस पोस्ट के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है और दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: Bihar Politics: नीतीश कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, जो बदलेंगे बिहार की तकदीर!

TAGS

Union Minister Giriraj SinghBihar News

Trending news

Bihar Cabinet Meeting
Bihar Politics: नीतीश कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, जो बदलेंगे बिहार की तकदीर!
Union Minister Giriraj Singh
'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की चुनौती
Jharkhnad news
8 महीने बाद नाइजर से आए बगोदर के प्रवासी मजदूर, बंधक बनने की दर्दनाक कहानी आई सामने
nitin Nabin
नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये चुनौतियां
Bihar News
अब केसर की खुशबू से महक उठेगा बिहार, BAU के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई तकनीक
Dahi Chuda Bhoj
मकर संक्रांति के दिन राबड़ी आवास पर नहीं होगा दही चूड़ा भोज का आयोजन
Jehanabad news
असामाजिक तत्वों ने कानून-व्यवस्था को दी चुनौती, धू-धू कर जलीं दो दुकानें
nitin Nabin
19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे नितिन नबीन
nitish kumar
निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज, JDU कार्यालय के बाहर फिर लगे पोस्टर
MPLAD
मोदी जी हैं ही तो काम क्यों करें? इसी सोच के साथ चांदी काट रहे NDA के सांसद