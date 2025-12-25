Advertisement
'मेरे बेटे से अमित शाह ने किया था वादा...', मांझी के नए दांव ने बढ़ाई मुश्किल, बढ़ी सियासी हलचल

Union Minister Jitan Ram Manjhi: जहानाबाद में मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 25, 2025, 11:09 PM IST

मांझी के नए दांव ने बढ़ाई मुश्किल (File Photo)
मांझी के नए दांव ने बढ़ाई मुश्किल (File Photo)

Union Minister Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में राज्यसभा सीट के लिए अपनी पार्टी का दावा ठोंक दिया है. मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे संतोष सुमन को एक सीट देने का भरोसा दिलाया था. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी यह मांग किसी नाराजगी की वजह से नहीं है, बल्कि वे पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने (Union Minister Jitan Ram Manjhi) कहा कि पार्टी के विस्तार और समाज के हित के लिए राज्यसभा में उनकी हिस्सेदारी जरूरी है.

उपेंद्र कुशवाहा पर भी साधा निशाना
दरअसल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राज्यसभा सीट की दावेदारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है. हम (HAM) संरक्षक ने मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को आड़े हाथों लिया है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एक मंजे हुए राजनीतिक नेता हैं, उन्हें एतराज नहीं होनी चाहिए. वह पहले ही लाभ ले चुके हैं. खुद भी और अपनी पत्नी और बेटे को मंत्री बना दिये हैं.

हम पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 25 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को जहानाबाद पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने ये बातें कही. उन्होंने धर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया. मांझी ने कहा कि किसी मस्जिद के सामने गीता पाठ करना या किसी मंदिर के सामने कुरान का पाठ करना उचित नहीं है. इससे धार्मिकता नहीं बल्कि धार्मिक तनाव फैलता है.  उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने-अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों के धार्मिक स्थलों के सामने जाकर प्रदर्शन करना सही नहीं है. मंझी ने कहा कि हमारे देवता हनुमान हैं, हम उनकी आराधना करते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि हम गिरजाघर या मस्जिद के पास जाकर पूजा-पाठ करें. 

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी सामने आती रही हैं. ये दोनों देश कभी भारत का हिस्सा थे और बंटवारे के बाद वहां बड़ी संख्या में हमारे लोग रह गए. उन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती गई है. 

यह भी पढ़ें: 'उपेंद्र कुशवाहा को लाभ मिल गया है...क्यों नहीं बोलेंगे', मांझी का एक और बड़ा बयान

