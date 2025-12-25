'उपेंद्र कुशवाहा को लाभ मिल गया है...क्यों नहीं बोलेंगे', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक और विस्फोटक बयान

Union Minister Jitan Ram Manjhi: बिहार की राजनीति में राज्यसभा की खाली हो रही सीटों को लेकर एनडीए (NDA) गठबंधन के भीतर खींचतान तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राज्यसभा सीट की दावेदारी पर सियासी बवाल मचा हुआ है. हम (HAM) संरक्षक ने अब उपेंद्र कुशवाहा को आड़े हाथों लिया है. जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर जो भी कहा, वह केवल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (संतोष कुमार सुमन) को एक सुझाव दिया था.

उपेंद्र कुशवाहा को दी नसीहत

दरअसल, विवाद तब बढ़ा जब राज्यसभा सीट की मांग पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि उन्हें ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए थी. अब इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एक मैच्योर आदमी हैं, उन्हें मेरी मांग पर ऐतराज नहीं होना चाहिए था.

'खुद लाभ ले चुके हैं, तो बोलेंगे ही'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कि उपेंद्र कुशवाहा एक मंजे हुए राजनीतिक नेता हैं, उन्हें एतराज नहीं होनी चाहिए. वह पहले ही लाभ ले चुके हैं. खुद भी और अपनी पत्नी और बेटे को मंत्री बना दिये हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म पर भी दिया मांझी ने बयान

बता दें कि हम पार्टी के संरक्षक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 25 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को जहानाबाद पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने ये बातें कही. उन्होंने धर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया. मांझी ने कहा कि किसी मस्जिद के सामने गीता पाठ करना या किसी मंदिर के सामने कुरान का पाठ करना उचित नहीं है. इससे धार्मिकता नहीं बल्कि धार्मिक तनाव फैलता है.

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने-अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों के धार्मिक स्थलों के सामने जाकर प्रदर्शन करना सही नहीं है. मंझी ने कहा कि हमारे देवता हनुमान हैं, हम उनकी आराधना करते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि हम गिरजाघर या मस्जिद के पास जाकर पूजा-पाठ करें.

वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी सामने आती रही हैं. ये दोनों देश कभी भारत का हिस्सा थे और बंटवारे के बाद वहां बड़ी संख्या में हमारे लोग रह गए. उन्होंने जनसंख्या के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती गई है.

मांझी ने कहा कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वहां धर्म को लेकर विवाद नहीं होता. धर्म के नाम पर टकराव से बचना चाहिए. उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर सचेत हैं और आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: '3 महीने में बिहार छोड़ दो',सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद BJP नेता के परिवार पर हमला