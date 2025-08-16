'बिहार की जनता अब नहीं होगी भ्रमित', राजद सांसद पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार

Bihar Politics: राजद सांसद सुरेन्द्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राजद और इंडिया महागठबंधन के लोग मुद्दा विहीन लोग है, इसलिए वे केवल नकारात्मक बयानबाजी में लगे हुए हैं. मंत्री दुबे ने कहा कि इन लोगों के पास सकारात्मक सोच की कमी है. ये केवल तरह-तरह की योजनाएं बनाकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है. भ्रमित नहीं होगी.

उन्होंने राजद सांसद सुरेन्द्र यादव द्वारा दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने बीते 17 वर्षों में देश को गुलामी की ओर ले जाने की बात कही थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हम 2047 तक भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं. विपक्ष केवल निराशा फैला रहा है, जबकि हम विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं.

वही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधा. उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि सत्ता नहीं मिलने की वजह से राहुल गांधी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है. वे जो कर रहे हैं, वह सिर्फ हताशा की राजनीति है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जहानाबाद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 22 अगस्त को गया में होने वाली सभा के सिलसिले में पहुंचे थे.

जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा की PM मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करता जा रहा है चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो,आर्थिक क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो. उन्होंने कहा की PM मोदी के स्ट्रेटजी के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर में भी सफलता पाई गई है. ऐसे विजनरी प्रधान मंत्री के कार्यक्रम में न्योता देने के लिए वो जहानाबाद पहुंचे है.

उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्काउट एंड गाइड संगठन और गायत्री परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि गया की यह सभा बिहार में भाजपा की ताकत का प्रदर्शन होगी और आने वाले चुनावों के लिए एक निर्णायक संदेश देगी.

इनपुट: मुकेश कुमार

