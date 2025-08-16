 'बिहार की जनता अब नहीं होगी भ्रमित', राजद सांसद पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2883812
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

'बिहार की जनता अब नहीं होगी भ्रमित', राजद सांसद पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार

Bihar Politics: जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राजद सांसद सुरेन्द्र यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि राजद और इंडिया गठबंधन के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और भरोसा जताया कि बिहार की जनता अब भ्रमित नहीं होगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

सतीश चंद्र दुबे, कोयला एवं खनन राज्य मंत्री
सतीश चंद्र दुबे, कोयला एवं खनन राज्य मंत्री

Bihar Politics: राजद सांसद सुरेन्द्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राजद और इंडिया महागठबंधन के लोग मुद्दा विहीन लोग है, इसलिए वे केवल नकारात्मक बयानबाजी में लगे हुए हैं. मंत्री दुबे ने कहा कि इन लोगों के पास सकारात्मक सोच की कमी है. ये केवल तरह-तरह की योजनाएं बनाकर जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है. भ्रमित नहीं होगी.

उन्होंने राजद सांसद सुरेन्द्र यादव द्वारा दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने बीते 17 वर्षों में देश को गुलामी की ओर ले जाने की बात कही थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि हम 2047 तक भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं. विपक्ष केवल निराशा फैला रहा है, जबकि हम विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: '17 साल में भारत होगा गुलाम, पाकिस्तान...श्रीलंका और...', राजद सांसद का बड़ा दावा

वही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधा. उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि सत्ता नहीं मिलने की वजह से राहुल गांधी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है. वे जो कर रहे हैं, वह सिर्फ हताशा की राजनीति है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जहानाबाद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 22 अगस्त को गया में होने वाली सभा के सिलसिले में पहुंचे थे.

जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा की PM मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करता जा रहा है चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो,आर्थिक क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो. उन्होंने कहा की PM मोदी के स्ट्रेटजी के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर में भी सफलता पाई गई है. ऐसे विजनरी प्रधान मंत्री के कार्यक्रम में न्योता देने के लिए वो जहानाबाद पहुंचे है.

उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्काउट एंड गाइड संगठन और गायत्री परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि गया की यह सभा बिहार में भाजपा की ताकत का प्रदर्शन होगी और आने वाले चुनावों के लिए एक निर्णायक संदेश देगी.
इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Satish Chandra Dubey

Trending news

Gopalganj crime news
गोपालगंज में शराब तस्कर का मौत का तांडव! पीछा कर रही पुलिस टीम पर हमला, जवान की मौत
Giridih news
'पहले गर्म तेल डाला...फिर कोमल को कुआं में डाल दिया', गायब विवाहिता का मिला शव
Ramdas Soren
झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री को विधानसभ में राजकीय सम्मान के साथ विदाई
Ramdas Soren
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर नेताओं ने जताया दुख
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर SDM को मिली धमकी, जदयू नेता ने कहा जान से मार दूंगा
Ramdas Soren Dead
शिबू सोरेन के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन, पूरे राज्य में शोक की लहर
CM nitish kumar
बिहार में उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए और जमीन फ्री में लीजिए!CM नीतीश का स्पेशल पैकेज
Bihar Crime News
बारात में युवक को पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने वीडियो देखा और भेज दिया जेल
RJD MP
'17 साल में भारत होगा गुलाम, पाकिस्तान...श्रीलंका और...', राजद सांसद का बड़ा दावा
CM nitish kumar
'50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी-रोजगार दिया', CM नीतीश ने बताया अब आगे क्या करेंगे
;