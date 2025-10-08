जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा, कार्यपालक पदाधिकारी से मारपीट के विरोध में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे

Jehnabad News: बिहार के जहानाबाद नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है. कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला बंद कर मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया है. यह मामला नगर थाना क्षेत्र के नगर परिषद कार्यालय का है. धरने पर बैठे कर्मियों ने कहा है कि जब तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते, तब तक वे कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे.

दरअसल, मंगलवार को वार्ड नंबर 30 की पार्षद नूतन कुमारी के पति नीरज कुमार ने कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के साथ हंटर से मारपीट की थी. इस घटना के बाद पूरे विभाग में भय का माहौल है और कर्मचारी कार्यालय आने से भी डर रहे हैं. धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार सुरक्षा की मांग की, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने बताया कि वे हमेशा डर और असुरक्षा के माहौल में काम करते हैं. इस हड़ताल से नगर परिषद का सारा कामकाज ठप हो गया है, जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कर्मचारियों ने मांग की है कि दोषी व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और नगर परिषद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है, ताकि कर्मचारियों का भरोसा बहाल हो सके और नगर परिषद का कामकाज फिर से सुचारु रूप से शुरू किया जा सके.

इनपुट: मुकेश कुमार

