Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952878
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा, कार्यपालक पदाधिकारी से मारपीट के विरोध में कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे

Jehanabad News: जहानाबाद नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के साथ हुई मारपीट के विरोध में कर्मचारिओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा कर दी है. कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला बंद कर धरना शुरू कर दिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:37 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा, मारपीट के विरोध में कर्मचारी धरने पर बैठे
जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा, मारपीट के विरोध में कर्मचारी धरने पर बैठे

Jehnabad News: बिहार के जहानाबाद नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है. कर्मचारियों ने कार्यालय में ताला बंद कर मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया है. यह मामला नगर थाना क्षेत्र के नगर परिषद कार्यालय का है. धरने पर बैठे कर्मियों ने कहा है कि जब तक सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते, तब तक वे कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे.

दरअसल, मंगलवार को वार्ड नंबर 30 की पार्षद नूतन कुमारी के पति नीरज कुमार ने कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के साथ हंटर से मारपीट की थी. इस घटना के बाद पूरे विभाग में भय का माहौल है और कर्मचारी कार्यालय आने से भी डर रहे हैं. धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार सुरक्षा की मांग की, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने बताया कि वे हमेशा डर और असुरक्षा के माहौल में काम करते हैं. इस हड़ताल से नगर परिषद का सारा कामकाज ठप हो गया है, जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

कर्मचारियों ने मांग की है कि दोषी व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और नगर परिषद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है, ताकि कर्मचारियों का भरोसा बहाल हो सके और नगर परिषद का कामकाज फिर से सुचारु रूप से शुरू किया जा सके.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar jehanabad news

Trending news

Arvind Kejriwal
तेजस्वी ने दिल्ली में AAP को दिया था नैतिक समर्थन,बिहार में केजरीवाल ने दिया गच्चा
PM Modi
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि
Ghatshila Assembly by-election 2025
घाटशिला उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, कुणाल षाड़ंगी के बयान पर भाजपा का पलटवार
Bhojpuri
Bhojpuri: 'कमरिया के हड्डी' गाना बना सेंसेशन, कल्लू और श्वेता की जोड़ी ने मचाया धमाल
Bihar Crime News
गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेड को बुलाया घर और जिस्म पर डाल दिया खौलता तेल
Pakur news
Pakur News: नीति आयोग के 'नीति फोर स्टेट चैलेंज' में दूसरे स्थान पर पाकुड़
Bhojpuri news
'मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोलें,लेकिन...', पवन सिंह हुए भावुक
BJP election committee
जिन 4 विधायकों ने पाला बदला था, उनको भी एडजस्ट करेगी भाजपा, आज चुनाव समिति की बैठक
Jharkhand news
Ghatshila Assembly Bypoll 2025: 'वॉक' नहीं, सीधे 'वॉर' मोड में NDA और INDIA गठबंधन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज