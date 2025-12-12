Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3038622
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में बुलडोजर देख मचा हड़कंप, ऊंटा सब्जी मंडी हुई अतिक्रमण मुक्त, ठेले-खोखे हटाए गए

Jehanabad Latest News: जहानाबाद नगर परिषद की टीम टाउन थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे और सब्जी मंडी क्षेत्र में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया. कार्रवाई की भनक लगते ही फुटपाथ दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:35 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में बुलडोजर देख मचा हड़कंप
जहानाबाद में बुलडोजर देख मचा हड़कंप

Jehanabad News: बिहार में एनडीए सरकार के गठन और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री पद संभालते ही प्रदेशभर में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है. इसी कड़ी में 12 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को जहानाबाद जिला मुख्यालय में भी नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया और शहर के ऊंटा सब्जी मंडी के समीप अतिक्रमणमुक्त कराया. वहीं, इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया. मामला नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा का है.

दरअसल, नगर परिषद की टीम टाउन थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे और सब्जी मंडी क्षेत्र में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया. कार्रवाई की भनक लगते ही फुटपाथ दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई और वे तेजी से अपनी दुकानें समेटते नजर आए. 

वहीं, कई ठेले, खोखे और अस्थायी संरचनाओं को भी जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन ने बताया कि पटना–गया मुख्य सड़क मार्ग पर लंबे समय से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फुटपाथ और सड़क किनारे कब्जा जमा रखा था, जिससे शहर में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

नगर परिषद ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने निर्देशों को अनदेखा कर दिया. एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा के आदेश पर नगर परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अवैध अतिक्रमण हटवा दिए. 

अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर दोबारा फुटपाथ या सड़क पर कब्जा किया गया तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अचानक चले बुलडोज़र एक्शन से शहर में हड़कंप की स्थिति बन गई. प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारी जा सके और आम जनता को राहत मिले.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें: विभाग बदले जाने और अधिकारियों के ट्रांसफर पर क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा?

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
बुलडोजर देख मचा हड़कंप, ऊंटा सब्जी मंडी हुई अतिक्रमण मुक्त, ठेले-खोखे हटाए गए
Bhojpuri news
भोजपुरी का 'भुगोल देवरा' बदल रहा! 15 अक्टूबर, 2025 को ही चल गया पता, जानिए सबकुछ
Zee Bihar Samvad
'78 साल में जो नहीं हुआ वो 78 दिन में करके दिखाएंगे...' दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान
Giridih news
टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक
Kishanganj News
किशनगंज में सेना स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण पर बवाल, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन
Jharkhand news
20 साल से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कू गिरफ्तार! चकाई पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी
Zee Bihar Samvad
'पलायन नहीं, मजबूरी का पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या', ऋतुराज ने पूरी धारणा बदल दी
Jharkhand news
क्या कोडीन कफ सिरप के झारखंड से जुड़े हैं तार? ED ने की छापेमारी, जानिए पूरा मामला
greenfield airport
नए साल से पहले भागलपुर को केंद्र सरकार का तोहफा! भागलपुर एयरपोर्ट का रास्ता साफ
ED Raid
कोडिन कफ सीरप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, झारखंड समेत UP-गुजरात में भी छापेमारी