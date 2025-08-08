Bihar News: जहानाबाद के DSP संजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप

Jehanabad News: जहानाबाद के डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर आज (शुक्रवार, 08 अगस्त) की सुबह-सुबह विशेष निगरानी विभाग का छापा पड़ा है. उन पर यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हुई है. बताया जा रहा है कि जहानाबाद और पटना सहित कई अन्य जिलों में डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. इस छापेमारी से पुलिस महकमे में हड़कम मच गया है. बता दें कि डीएसपी संजीव का आवास नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के समीप है.

स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SUV) के अधिकारी पटना में भी डीएसपी संजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा खगड़िया और जहानाबाद में भी एक साथ छापा पड़ा है. फिलहाल, संजीव कुमार जहानाबाद में डीएसपी के पद पर तैनात हैं. SUV सूत्रों के अनुसार, संजीव कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है. जांच में सामने आया है कि उन्होंने अपनी सरकारी आय से इतर 1 करोड़ 52 लाख 42 हजार 459 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है.

इस संबंध में पुख्ता सबूत मिलने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त कर तीनों ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई. SUV की अलग-अलग टीमें पटना, खगड़िया और जहानाबाद में मौजूद हैं और सर्च अभियान अब भी जारी है. माना जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान और भी अहम दस्तावेज और संपत्तियों का खुलासा हो सकता है.

