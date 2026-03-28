जहानाबाद जिला परिषद में बड़ा उलटफेर: अध्यक्ष रानी कुमारी की कुर्सी छिनी, उपाध्यक्ष संगीता देवी पद पर बरकरार

Voting on No-Confidence Motion: जहानाबाद समाहरणालय के सभा कक्ष में शनिवार को गहमागहमी के बीच जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान संपन्न हुआ. जिसमें अध्यक्ष रानी कुमारी की कुर्सी छिनी ली गई और उपाध्यक्ष संगीता देवी पद पर बरकरार हैं.
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Jehanabad District Council: जहानाबाद समाहरणालय के सभा कक्ष में शनिवार को जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर गहमागहमी के बीच मतदान संपन्न हुआ. जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी अलंकृता पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई इस विधिवत प्रक्रिया ने जिले की राजनीति में नई इबारत लिख दी है.
जिला परिषद के कुल 13 सदस्यों में से 11 सदस्य इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हुए. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जिलाधिकारी की सीधी निगरानी में कराई गई, जहां सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सबसे पहले अध्यक्ष रानी कुमारी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई. जिसमें कुल मत 11 अविश्वास के पक्ष में पड़े परिणाम रानी कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया.
इसके बाद उपाध्यक्ष संगीता देवी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसका परिणाम अध्यक्ष के चुनाव से बिल्कुल उलट रहा. इसमें में भी 11 सदस्यों ने मतदान किया जिसमें एक मत अवैध घोषित हुआ. जबकि, 10 मत वैध पाए गए. वैध मतों में से 9 मत अविश्वास के विरोध में पड़े. वहीं, अविश्वास के पक्ष में 01 मत परिणाम बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण संगीता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और वह अपने पद पर सुरक्षित रहीं.
प्रस्ताव पारित होने के बाद उपस्थित पार्षदों ने खुशी जाहिर की. असंतुष्ट पार्षदों का आरोप है कि पूर्व अध्यक्ष रानी कुमारी अपनी कार्यशैली में मनमाना रवैया अपना रही थीं और विकास कार्यों की अनदेखी कर रही थीं. पार्षदों ने इस बदलाव को जिले के विकास के लिए जरूरी बताया. हालांकि, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी कराए जाने की चर्चा जिला परिषद सदस्य के बीच तेज हो गई है. अब देखना यह होगा कि यह चुनाव कब तक कराया जाता है.
जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट
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