बांग्लादेशी हिंदुओं के आंसू पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन? :मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी

मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी सोमवार को जहानाबाद के सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक करने पहुंचे. यहां उन्होंने वन और सहकारिता विभाग के कामकाज का जायजा लिया. वहीं बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने जहानाबाद के अपने हालिया दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने विशेष रूप से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही ज्यादतियों का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूरे 'इंडिया' गठबंधन की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

प्रमोद चंद्रवंशी ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत के भीतर अगर कोई छोटी सी घटना भी हो जाती है या कहीं कोई पत्ता भी खड़कता है, तो खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं. वे मोमबत्ती लेकर जुलूस निकालने लगते हैं और पूरे देश में शोर मचा देते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर सरेआम अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जान-माल को निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है. मंत्री ने आरोप लगाया कि 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की यह चुप्पी उनके दोहरे चरित्र को साफ तौर पर उजागर करती है.

मंत्री ने आगे कहा कि जो लोग लगातार संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, वे अब बांग्लादेशी हिंदुओं की चीखों को सुनने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने सवाल किया कि इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं की भावनाएं सिर्फ़ एक खास ग्रुप या चुनिंदा घटनाओं के लिए ही क्यों जागती हैं. प्रमोद चंद्रवंशी के अनुसार, इन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघनों पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की चुप्पी यह साबित करती है कि उन्हें सिर्फ़ वोट बैंक की चिंता है, इंसानियत की नहीं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से पाखंड पर आधारित है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे केंद्रीय मंत्री और 'हम' पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के हालिया बयान पर सवाल पूछा, तो प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि जीतन राम मांझी ने अधिकारियों के बीच कमीशनखोरी को लेकर एक बयान दिया था. उन्होंने कहा कि यह जीतन राम मांझी का अपना निजी बयान हो सकता है. किसने कमीशन लिया, कहां देखा या कैसे लिया, इसका जवाब वही बेहतर तरीके से दे सकते हैं.

