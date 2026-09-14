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जहानाबाद में पति के अफेयर की खबर मिलते ही पहुंची पत्नी और बेटे, महिला को धुना, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया

जहानाबाद में स्वास्थ्यकर्मी के अफेयर पर हंगामा का मामला सामने आया है. पति के अफेयर की खबर मिलते ही पत्नी और बेटे पहुंची, फिर बीच सड़क महिला से मारपीट की.

Written ByMukesh KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:43 PM IST
जहानाबाद में पति के अफेयर की खबर मिलते ही पहुंची पत्नी और बेटे, महिला को धुना, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया
Image Credit: जहानाबाद में अफेयर को लेकर बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा (Z News)

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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