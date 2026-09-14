/जहानाबाद में पति के अफेयर की खबर मिलते ही पहुंची पत्नी और बेटे, महिला को धुना, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया

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जहानाबाद में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक स्वास्थ्यकर्मी के अफेयर को लेकर बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. स्वास्थ्यकर्मी की पत्नी और उसके बेटों ने महिला को पकड़कर बीच सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दिया. इस दौरान मीडिया और पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई. पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके की है, जहां सोमवार को अचानक चीख-पुकार और हंगामे से अफरा-तफरी मच गई.
गया मेडिकल कॉलेज के पास का रहने वाला कृष्ण नंद कुमार जहानाबाद के शकुराबाद में स्वास्थ्यकर्मी है. आरोप है कि उसका पिछले तीन सालों से एक विधवा महिला के साथ अफेयर चल रहा था और उसने महिला को किराए का कमरा लेकर रखा था. जैसे ही इस बात की खबर परिजनों को लगी, पत्नी और दो बेटे जहानाबाद पहुंच गए.
महिला जैसे ही बाजार से सामान लेने निकली, परिजनों ने उसे घेर लिया और बीच सड़क पर ही उसकी जमकर धुनााई कर दी. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान कवरेज करने पहुंचे मीडियाकर्मियों को देखकर स्वास्थ्यकर्मी के बेटे भड़क गए और मीडिया से उलझते हुए उन्हें धमकाने लगे. जब ट्रैफिक पुलिस ने बीच-बचाव किया, तो आरोपी पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए.
विधवा महिला को भी कैमरे के सामने बोलने से रोक दिया. हालांकि, महिला ने बताया कि मैं विधवा महिला हूं. कृष्ण नंद कुमार से मेरा 3 साल से अफेयर है और उन्होंने ही मुझे यहां कमरे पर रखा है. आज मैं बाजार सामान लेने आई थी, तभी उनके परिवार वालों ने मुझे पकड़कर बुरी तरह पीटा और मेरा मोबाइल भी छीन लिया.
बता दें कि तकरीबन आधे घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. पुलिस पीड़ित महिला के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मी की पत्नी और दोनों बेटों को हिरासत में लेकर थाने ले आई है, जहां छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.