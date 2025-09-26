होमगार्ड बनी पत्नी ने पति और 2 बच्चों को छोड़ा, कमरे में रहती है प्रेमी संग, तलाक की अर्जी दायर

Jehanabad: जहानाबाद में होमगार्ड बनने के बाद पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी. मामला घोसी थाना क्षेत्र के गजउआ गांव निवासी मंटू कुमार यादव का है, जिन्होंने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी को न सिर्फ शादी के बाद पढ़ाया, बल्कि बीए तक की शिक्षा दिलाकर उसे होमगार्ड की नौकरी तक पहुंचाया.

दो बच्चों की मां है खुशबू

मंटू कुमार के अनुसार, उनकी शादी 2015 में हुई थी. उस समय खुशबू केवल नौंवी पास थीं. मंटू ने मजदूरी कर-करके पत्नी को पढ़ाया और उसके होमगार्ड बहाली की तैयारी करवाई. इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए. एक 9 साल और दूसरा 7 साल का है.

पति का दावा- प्रेमी संग रहती है पत्नी

मंटू का आरोप है कि 2023 में जब खुशबू की होमगार्ड में नौकरी लगी, तो वह बदलने लगीं. उन्होंने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर जहानाबाद शहर में प्रशिक्षक चक्रवर्ती कुमार के साथ किराए के मकान में रहने लगीं. उन्होंने कहा कि खुशबू ने होमगार्ड बनने से पहले 10 लाख रुपये का लोन उनके पिता के नाम पर लिया था, नौकरी लगाने के नाम पर बाद में मंटू ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर भी रुपये दिया. खुशबू ने मायके जाकर उसी पैसे से अपने नाम जमीन खरीद ली.

पत्नी ने क्या कहा जानिए

मंटू ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने दोनों बच्चों को ननिहाल में छोड़ दिया है और अब वह प्रेमी चक्रवर्ती के साथ रह रही हैं. वहीं, मंटू अब बच्चों और अपने अधिकारों के लिए परिवार न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं. इस मामले पर खुशबू कुमारी ने केवल इतना कहा कि तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

