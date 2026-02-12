Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3107587
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में चक्का जाम: चार लेबर कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी, एनएच-110 और 83 ठप

Jehanabad Latest News: जहानाबाद के अलग-अलग हिस्सों से रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी अरवल मोड़ पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान एनएच-110 और पुराने एनएच-83 पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:45 PM IST

Trending Photos

चार लेबर कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी
चार लेबर कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी

Jehanabad News: केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए चार लेबर कोड के विरोध में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी, 2026 दिन गुरुवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर जहानाबाद में भी देखने को मिला. कई संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्ती और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. 

शहर के अलग-अलग हिस्सों से रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी अरवल मोड़ पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान एनएच-110 और पुराने एनएच-83 पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चार लेबर कोड मजदूर और कर्मचारी विरोधी हैं. उनका कहना था कि नए कानून लागू होने से मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा और कई कल्याणकारी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे. साथ ही मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली सहायता राशि भी सीमित कर दी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

हड़ताल में आंगनबाड़ी, आशा, बैंक, बीमा और डाक समेत कई विभागों के कर्मियों ने भागीदारी की. ट्रेड यूनियन नेताओं ने पांच सूत्री मांग कि चार लेबर कोड को वापस लेकर पूर्व में लागू 44 श्रम कानूनों को ही बहाल रखा जाए, जी राम जी को खत्म कर पुनः मनरेगा को बहाल किया जाय.

किसानों के फसल के डेढ़ गुना दाम देना और जो तमाम स्थायी कर्मचारी है ठीका कर्मचारी है उन्हें नौकरी देना समेत अन्य मांग रखी. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: बिहार 'क्राइम' पर संग्राम: सदन में भिड़े MLC सिद्दीकी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में चक्का जाम: 4 लेबर कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी, NH-110 और 83 ठप
Bihar News
बिहार कला पुरस्कार 2025-26 के लिए आवेदन आमंत्रित, 6 मार्च तक करें आवेदन
Bihar News
स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती: दिल्ली में याद किए गए किसानों के मसीहा
Muzaffarpur News
बड़ी खेप, 16 ब्रांड और झाड़ियों का खेल: मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने पकड़ा शराब
Bihar Legislative Council
बिहार 'क्राइम' पर संग्राम: सदन में भिड़े MLC सिद्दीकी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी
Bihar News
क्या सच में यहां की दरारें जाती हैं यमलोक?जहां सूरज ढलते ही सजता है प्रेतों का दरबार
Speedy trial
स्पीडी ट्रायल से बढ़ी सजा, पर अपील में फंसी 'फांसी': बिहार में क्यों उम्रकैद में बदल
Begusarai News
दिवाली की रात ट्रिपल मर्डर करने वाले को 'फांसी', VC के जरिए जज ने सुनाया मृत्युदंड
Bihar Police
बिहार पुलिस: 11 जिलों में ग्रामीण SP की पावर बढ़ी, गृह विभाग ने जारी की लिस्ट
siwan news
इंटर की छात्रा ने दी जान,शादी की रस्म के दौरान युवक ने पीटा था,घर आकर लटक गई फंदे पर