जहानाबाद में चक्का जाम: चार लेबर कोड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी, एनएच-110 और 83 ठप

Jehanabad News: केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए चार लेबर कोड के विरोध में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी, 2026 दिन गुरुवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर जहानाबाद में भी देखने को मिला. कई संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में तख्ती और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.

शहर के अलग-अलग हिस्सों से रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी अरवल मोड़ पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान एनएच-110 और पुराने एनएच-83 पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चार लेबर कोड मजदूर और कर्मचारी विरोधी हैं. उनका कहना था कि नए कानून लागू होने से मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा और कई कल्याणकारी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे. साथ ही मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली सहायता राशि भी सीमित कर दी जाएगी.

हड़ताल में आंगनबाड़ी, आशा, बैंक, बीमा और डाक समेत कई विभागों के कर्मियों ने भागीदारी की. ट्रेड यूनियन नेताओं ने पांच सूत्री मांग कि चार लेबर कोड को वापस लेकर पूर्व में लागू 44 श्रम कानूनों को ही बहाल रखा जाए, जी राम जी को खत्म कर पुनः मनरेगा को बहाल किया जाय.

किसानों के फसल के डेढ़ गुना दाम देना और जो तमाम स्थायी कर्मचारी है ठीका कर्मचारी है उन्हें नौकरी देना समेत अन्य मांग रखी. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

