Jehanabad News: 27 फरवरी को 'YADAV JI KI LOVE STORY' रिलीज हुई तो... यादव समाज ने सिनेमा हॉल मालिकों को दिया अल्टीमेटम

Jehanabad News: 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर जहानाबाद में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में आज अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने सड़कों पर उतरकर फिल्म के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया. शहर के हॉस्पिटल मोड़ से प्रतिकार मार्च निकाला, समाहरणालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि यादव समाज अपनी बहन बेटियों की अस्मिता और जातीय गौरव के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा.

लव जिहाद को दिया जा रहा बढ़ावा

​प्रदर्शनकारियों ने सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि यह फिल्म मनोरंजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म की एकता को खंडित करने की एक गहरी साजिश है. उनका कहना है कि ​फिल्म में जानबूझकर यादव समाज की बेटी को सॉफ्ट टारगेट बनाकर लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ना तय है. ​आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संजय कुमार ने प्रशासन और फिल्म निर्देशकों को ललकारते हुए कहा यह फिल्म नहीं, हमारे स्वाभिमान पर हमला है. अगर शासन या प्रशासन इस विरोध को दबाने की कोशिश की, तो हम चुप नहीं बैठेंगे. हम इस फिल्म का पूर्ण बहिष्कार करते हैं.

यादव संगठन ने जिले के सभी सिनेमा हाल मालिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है अगर 27 फरवरी को यह फिल्म किसी भी पर्दे पर उतरी, तो पूरे यादव समाज वहां पहुंचकर आंदोलन करेगा. उन्होंने मांग किया है कि फिल्म का नाम तत्काल बदला जाए और विवादित कंटेंट हटाया जाए।. आरोप है कि फिल्म के जरिए समाज की बहन-बेटियों की गलत छवि पेश करने की कोशिश. अगर फिल्म रिलीज हुई तो पूरे जिले में ही नहीं पूरे बिहार में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा. जहानाबाद में बढ़ते इस तनाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद