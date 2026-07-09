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बुर्का पहनकर प्रेमिका को सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, चाल-ढाल ने खोला राज, फिर जो हुआ...

Jehanabad News: ​गुरुवार को युवक अपनी प्रेमिका को एक सरप्राइज गिफ्ट देने और उससे मुलाकात करने के इरादे से जहानाबाद पहुंचा था. मोहल्ले में किसी को शक न हो, इसलिए उसने काले रंग का बुर्का पहन लिया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:07 PM IST
बुर्का पहनकर प्रेमिका को सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, चाल-ढाल ने खोला राज, फिर जो हुआ...
Image Credit: (Z News) जहानाबाद में प्रेमिका से मिलने बुर्का पहनकर पहुंचा बंगाल का युवकSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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