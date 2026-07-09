/बुर्का पहनकर प्रेमिका को सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, चाल-ढाल ने खोला राज, फिर जो हुआ...

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जहानाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्यार का भूत एक युवक पर इस कदर सवार हुआ कि वह बुर्का पहनकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया. हालांकि, उसकी यह चालाकी उस पर भारी पड़ गई. इससे पहले कि वह अपनी प्रेमिका से मुलाकात कर पाता, स्थानीय लोगों ने उसे संदिग्ध समझकर दबोच लिया. जब उसका नकाब हटाया गया, तो हकीकत देखकर लोग दंग रह गए. इसके बाद उग्र हुई भीड़ ने युवक की लात-घूसों और डंडों से जमकर धुनाई कर दी.
मामला नगर थाना क्षेत्र के फिदा हुसैन रोड का है. पकड़े गए युवक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी किशोर राठौर के रूप में हुई है. बताया जाता है कि किशोर कुछ समय पहले जहानाबाद में रहकर टाइल्स लगाने का काम करता था. इसी दौरान उसे फिदा हुसैन रोड की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया. दोनों के बीच काफी समय से बातचीत और प्रेम प्रसंग चल रहा था.
गुरुवार को युवक अपनी प्रेमिका को एक सरप्राइज गिफ्ट देने और उससे मुलाकात करने के इरादे से जहानाबाद पहुंचा था. मोहल्ले में किसी को शक न हो, इसलिए उसने काले रंग का बुर्का पहन लिया. लेकिन, मोहल्ले की गलियों में उसकी अजीबोगरीब चाल-ढाल और हरकतों को देखकर स्थानीय लोगों को उस पर गहरा संदेह हुआ. कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाकर उसे रोका और पूछताछ करनी चाही, तो वह घबराने लगा. इसके बाद जब लोगों ने जबरन उसके चेहरे से नकाब हटाया, तो अंदर पुरुष का चेहरा देखकर सभी के होश उड़ गए. जैसे ही यह बात पूरे मोहल्ले में फैली, वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
युवक के इरादों पर शक करते हुए लोग उग्र हो गए और उसकी लात, जूतों और डंडों से पिटाई शुरू कर दी. स्थिति को बिगड़ता देख कुछ जिम्मेदार स्थानीय नागरिकों ने तुरंत डायल 112 पुलिस टीम को घटना की सूचना दी. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल में फंसे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला. पुलिस ने युवक को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया. पूछताछ और जांच के लिए नगर थाने ले आई.
वहीं, इस पूरे हाई-वोल्टेज ड्रामे पर नगर थाना पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि युवक को हिरासत में रखकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक की वास्तविक पहचान, उसके बुर्का पहनने के पीछे के असल कारणों और उसके इरादों की गहनता से जांच की जा रही है. सभी तथ्यों की जांच और सत्यापन के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है.