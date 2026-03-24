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जहानाबाद में छठ घाट से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला, बेखौफ बदमाशों ने चाकू से गोदा, PMCH रेफर

Jehanabad Latest News: जहानाबाद में छठ घाट से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को बेखौफ बदमाशों ने चाकू से युवक को गोद डाला. गंभीर हालत में युवक को PMCH रेफर किया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:18 PM IST

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जहानाबाद में छठ घाट से लौट रहे युवक पर हमला
जहानाबाद में छठ घाट से लौट रहे युवक पर हमला

Jehanabad News: जहानाबाद में मंगलवार को छठ घाट से लौट रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. घटना नगर थाना क्षेत्र के पाठक टोली मोड़ के समीप की है. 

घायल युवक शहर के मौर्य नगर मोहल्ला निवासी अनिल प्रसाद के बेटे सन्नी कुमार बताया जाता है. घटना के संबंध में घायल युवक के भाई ने बताया कि वह दोनों बाइक से ठाकुरबाड़ी स्थित संगम घाट से लौट रहा था. इसी दौरान घात लगाए 10 से 12 अज्ञात बदमाशों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवक के सिर,पेट सहित तीन जगह चाकू मारे गए, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया. 

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया. 

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वहीं, परिजनों और स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्धों की पहचान फोटो के जरिए किए जाने की बात कही है. हालांकि, घटना के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: सहरसा के सलखुआ में मातम, रोजी-रोटी कमाने यूपी गए तीन मजदूरों की जहरीली गैस से गई जान

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