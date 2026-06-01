जहानाबाद में जी मडिया की खबर का असर: 'तमंचे पर डिस्को' करने वाला सुधीर गिरफ्तार, पुलिस ने देसी कट्टा भी किया बरामद

Jehanabad News: जहानाबाद में जी मीडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है. जहां मखदुमपुर थाना क्षेत्र के धनकी गांव में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल होने की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. खबर का संज्ञान लेते हुए जहानाबाद पुलिस ने कार्रवाई की और कट्टा लहराकर डांस करने वाले आरोपी युवक को धर दबोचा. यही नहीं, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छुपाकर रखा गया देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए घोसी SDPO-2 कृति कमल ने बताया कि बीती 28 मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, इस वीडियो में एक युवक हाथ में देसी कट्टा लहराते हुए फिल्मी गानों पर नर्तकी के साथ थिरकता नजर आ रहा था. जी मीडिया पर यह खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद घोसी SDPO-2 कृति कमल के निर्देश पर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मामले की सत्यता की जांच करते हुए आरोपी की पहचान में जुट गई.

जांच के दौरान पता चला कि धनकी गांव के निवासी जगन चौधरी की बेटी की शादी की सालगिरह का जश्न चल रहा था. इसी कार्यक्रम के दौरान गांव के ही शिवकुमार चौधरी का बेटा सुधीर कुमार हाथ में अवैध हथियार लेकर सरेआम डांस कर रहा था और कानून की धज्जियां उड़ा रहा था.

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आरोपी की पहचान पुख्ता होते ही पुलिस ने जाल बिछाकर सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे आरोपी ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गांव के ही एक खंडहरनुमा स्थान पर छापेमारी की, जहां से वीडियो में दिख रहा अवैध देसी कट्टा बरामद कर लिया गया. घोसी SDPO-2 कृति कमल ने बताया कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के प्रदर्शन को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है. आरोपी युवक के खिलाफ अवैध हथियार रखने, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.