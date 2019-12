धनबाद में गरजे पीएम मोदी, बोले- कांग्रेस ने देवघर, धनबाद को सिर्फ धुआं, धूल, धोखा दिया

धनबाद: झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand Assembly Elections 2019) के तीसरे चरण का मतदान जारी है. इस बीच धनबाद में आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) धनबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे. हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है.

पीएम मोदी ने कहा कि बीते दो फेज के चुनाव में झारखंड की जनता ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया है. मुझे विश्वास है कि शेष बचे चरणों में भी अधिक से अधिक मतदान होगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी.

धनबाद की रैली में पीएम मोदी के संबोधन की मुख्य बातें:

>> देवघर में AIIMS की मांग कबसे हो रही थी. इस मांग को भी पूरा किया बीजेपी सरकार ने. झारखंड में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग कबसे थी, लेकिन इस पर काम किया हमारी सरकार ने.

>> कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अगर धनबाद, देवघर और झारखंड को कुछ दिया है, तो वो है धूल, धुआं और धोखा. यहां से कोयला निकलता रहा, लेकिन यहां की जनता को प्रदूषण में छोड़ दिया गया, सुविधाओं के अभाव में छोड़ दिया गया.

>> यहां से निकले कोयले पर कांग्रेस-JMM के नेताओं ने, इनके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने अपने लिए महल खड़े कर दिए, लेकिन यहां की जनता को झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया. अब बीजेपी सरकार ने हर गरीब-बेघर परिवार को अपना पक्का घर दिलाने का बीड़ा उठाया है.

>> मैं से नॉर्थ ईस्ट के, विशेषकर असम के भाइयों-बहनों को, वहां के युवा साथियों को अपील करता हूं कि आप अपने इस सेवक पर, अपने इस मोदी पर विश्वास रखिए. मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की किसी परंपरा-भाषा-रहन सहन, संस्कृति पर आंच नहीं आने दूंगा.

