झारखंड विधानसभा चुनाव वोटिंग LIVE: पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी

नई दिल्‍ली : झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है. चुनाव नक्सल प्रभावित 6 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से मतदान प्रकिया दोपहर 3 बजे तक ही चलेगी. मतदान प्रकिया में भाग लेने के लिए सुबह से पोलिंग बूथों पर लोग कतार में लगे देखे गए.

सुबह 7.17 बजे चतरा के पोलिंग बूथ संख्‍या 472 पर अच्‍छी संख्‍या में मतदाता वोट डालने के लिए आए.

Jharkhand: Voting underway at polling booth number 472 in Chatra. Voting on 13 constituencies in the state for the first phase of elections will be held today. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/RpBAy4EKAX

सुबह 7 बजे लोहरदगा के एक पोलिंग बूथ पर मतदाता लाइन में लगे देखे गए.

Jharkhand: Outside visuals from a polling booths in Lohardaga, ahead of the voting for Assembly elections. Voting on 13 constituencies in the state for the first phase of elections will be held today. pic.twitter.com/GEArmaDKXu

— ANI (@ANI) November 30, 2019