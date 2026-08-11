/JPSC विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

'हंगामे ने थमने का नाम नहीं लिया'

इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी बात रखने की कोशिश की. हंगामा बढ़ने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक सदन के वेल में पहुंच गए. सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की और योगेंद्र महतो समेत कई विधायक वेल में पहुंचे. विपक्षी विधायक भी वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. इस बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में अपना प्रतिवेदन रखा. भारी शोर-शराबे के बीच प्रतिवेदन पारित कर दिया गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. बाद में जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामा थमने का नाम नहीं लिया. जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, छात्रों पर लाठीचार्ज और मंगलवार को भाजपा के आह्वान पर हुए झारखंड बंद को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांगता रहा.