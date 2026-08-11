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JPSC विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जेपीएससी-जेएसएससी मुद्दे पर हंगामे के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज (11 अगस्त, 2026) अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. भारी हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:45 PM IST
JPSC विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
Image Credit: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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