झारखंड में बढ़ी कीमतों के साथ आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, 9 शहरों में होगी होम डिलिवरी

रांची: लॉकडाउन के चौथे चरण में झारखंड सरकार ने लोगों को कई राहतें दी है. वहीं, झारखंड सरकार ने राज्य में बुधवार से शराब की दुकानों को भी खोलने का फैसला किया है. लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि शराब की कीमत झारखंड में बढ़ा दी गई है.

झारखंड में शराब की कीमतों में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. साथ ही शराब पर 10 फीसदी विशेष कर भी लगाया गया है. वहीं, वाणिज्य विभाग ने वैट की दर में भी 50 से 75 फीसदी तक का इजाफा किया है.

Value Added Tax levied on liquor including Indian-Made Foreign Liquor (IMFL) will be 75% effective from 19th May 2020 in Jharkhand. It has been increased from the earlier rate which was at 50%. pic.twitter.com/U4mK7IdN0R

