Jharkhand: एंटी मॉब लिंचिंग बिल सदन में पारित, दोषियों को मिलेगी उम्रकैद की सजा

झारखंड सरकार (Jharkhand Government) द्वारा तैयार किया भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक (The Jharkhand Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021) मंगलवार को पारित हो गया.