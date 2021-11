Happy Birthday Virat: धोनी के संन्यास पर भावुक विराट ने जारी किया था वीडियो, कही थी ये बड़ी बात

Ranchi: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली आज अपना 33वां जन्‍मदिन मना रहे हैं. उनका जन्‍म 5 नवंबर 1988 को दिल्‍ली में हुआ था. अपने 13 साल के अंतरराष्‍ट्रीय करियर में उन्होंने बतौर बल्‍लेबाज और कप्‍तान कई रिकॉर्ड बनाएं हैं और कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. इसी कड़ी में आज उनके जन्मदिन पर हम उनके और धोनी के बीच खास रिश्ते को आप के सामने लाएंगे:

आप हमेशा हमारे कप्तान रहेंगे

धोनी के संन्यास लेने के बाद विराट कोहली ने धोनी को लेकर एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में उन्होंने धोनी का धन्यवाद दिया था. इस वीडियो में उन्होंने कहा,'जीवन में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं, जहां कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं. मुझे लगता है कि ये वही लम्हा है. मैं अभी सिर्फ ये कह सकता हूं कि बस की आखिरी सीट पर आप ही बैठेंगे.

"I've always said this and I will say it again, you will always be my Captain," #TeamIndia Skipper @imVkohli pays his tribute to @msdhoni who announced his retirement from international cricket at 1929 hours yesterday.#ThankYouMSD pic.twitter.com/U6uWlow4lB

— BCCI (@BCCI) August 16, 2020