Jharkhand News: वेतन न मिलने से HEC कर्मी आंदोलन को मजबूर, सीएम सोरेन ने कहा- 'स्थिति दुखद'
Jharkhand News: 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज' कहीं जाने वाली HEC की हालत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया. एचईसी के कर्मचारी लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण आंदोलन पर बैठे है. 1958 में इसकी स्थापना हुई थी. लेकिन अब यह कारखाना बंद होने की कगार पर है.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:30 PM IST

एचईसी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ
Jharkhand News: हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में हुई थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में इससे राष्ट्र को समर्पित किया था. यह भारत में इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता को आकार देने वाली एशिया की पहली विशाल और बहुउद्देशीय इंजीनियरिंग कंपनी थी, जिसे 'मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज' कहा गया. इस्पात, खनन, रेलवे, रक्षा और एयरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए यह भारी मशीनरी और उपकरणों का निर्माण करती थी. लेकिन अब यह कारखाना बंद होने की कगार पर है. लंबे वक्त से यहां के कर्मियों को वेतन नहीं मिला हैं. वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहें है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहां की एचईसी ने सैटेलाइट और परमाणु घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे देश के अन्य उद्योगों को बल मिला था. उन्होंने दुख व्यक्त किया कि गलत नीतियों के कारण आज इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है. यह संस्थान उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, जो चिंताजनक है. झारखंड की औद्योगिक क्षमता असीम है और रक्षा क्षेत्र में विस्तार से राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है. राज्य केंद्र समन्वय से उद्योगों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति हो.

मुख्यमंत्री के बयान पर जब देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि HEC को लेकर हम गंभीर है. इस विषय पर लेकिन लगातार भ्रम फैलाया गया. 2019 में ही कहां गया था ये बंद हो गई है, लेकिन क्या यह बंद हुई?, नहीं. संजय सेठ ने कहा कि 1961 में जो मशीन लगी थी वह क्या आज सरवाइव कर पाएगी?. वह सरवाइव नहीं कर पाएगी. हम लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे है. उन्होंने कहा जब बरौनी का कारखाना जिंदा हो सकता है, सिंदरी कारखाना जिंदा हो सकता है. तो फिर HEC क्यों नहीं. हम मेहनत कर रहे है. कार्य में विश्वास रखते है.

इनपुट: कामरान जलीली

Jharkhand news

