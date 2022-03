Jharkhand Budget 2022: हेमंत सरकार ने पेश किया 'विकास का बजट', आसान भाषा में यहां समझिए

रांची: Jharkhand Budget 2022: झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट पेश किया. एक लाख एक हजार सौ करोड़ के बजट में वित्त मंत्री ने विकास को रोडमैप पेश किया. उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि दो साल हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहे बावजूद इसके हमारे विकास की गति नहीं रूकी. आइए आपको एक नजर में आसान भाषा में बजट के बारे में समझाते हैं.

बजट एक नजर

राजस्व व्यय- 76273 करोड़

पूंजीगत व्यय में 59 फीसदी की वृद्धि करते हुए 24 हजार 827 करोड़ का प्रावधान किया गया

सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31896 करोड़

सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37313 करोड़

आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31891 करोड़

निधि की व्यवस्था

अपने कर राजस्व से 24850 करोड़

गैर कर राजस्व से 13762 करोड़

केंद्रीय सहायता से 17405 करोड़

केंद्रीय कारों में राज्य की हिस्सेदारी 27006 करोड़

लोक ऋण से करीब 18 हजार करोड़

उधार तथा अग्रिम वसूली 75 करोड़ 84 लाख

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 4.3 प्रतिशत की गिरावट

2021-22 में विकास दर 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान

2022-23 में विकास दर 10.72 फीसदी अनुमानित

2022-23 में राजकोषीय घाटा 11286 करोड़ जो आगामी वित्तीय वर्ष के जीएसडीपी का 2.81 प्रतिशत है.

वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हमारी सरकार लोक कल्याण के विचार के साथ काम कर रही है. राज्य के सभी गरीब को अनुदान पर पेट्रोल दिया जा रहा है. किसान को संपन्न जीवन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारा लक्ष्य है.

उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज नहीं है बल्कि जनता के सपनों को ठोस रूप देता है. उन्होंने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease Of Doing Business) के साथ इज ऑफ लिविंग (Ease Of Living) भी आवश्यक है.

विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्र देगी छात्रवृत्ति

वित्तमंत्री ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए गरीब छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र को भी विदेशों में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार छात्रवृत्ति देगी.

शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस

उन्होंने कहा कि 'आप की सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंच कर समाधान निकालने का काम किया है. पूंजीगत व्यय पर 24 हजार 8 सौ 70 करोड़, सामान्य क्षेत्र के लिए 31 हजार 8 सौ करोड़ दिया गया है. इस बजट के माध्यम से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ आधार भूत संरचना पर ध्यान दिया गया है.

(इनपुट-कुमार चंदन)