न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद ट्रोल हुए 'मेंटर धोनी', लोगों ने कुछ इस तरह से उड़ाया मजाक

Ranchi: टी20 वर्ल्ड कप में भारत को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की राह काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है. वहीं, इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम के मेंटर धोनी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग धोनी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर धोंनी का उड़ा मजाक

इस मैच के बाद ट्विटर पर #MentorDhoni के साथ कई लोग ट्वीट कर रहे हैं. @thelazysherlock नामक हैंडल ने अपने ट्वीट में टी-20 विश्व कप में टीम इंडिया के मेंटर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर तंज कसा है.

@ShivDarshankr57 ने धोनी का मीम साझा किया. उनके इस मीम से लगता है वह टीम इंडिया की हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान रहे हैं.



रवि शास्त्री-कोहली की चुटकी ली

इसी तरह @onkarrrrrr ने टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली की चुटकी ली. इस ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में विराट और रवि शास्त्री की तस्वीर लगाई गई है और लिखा है कि नोटिस पीरियड पर चल रहे कप्तान और कोच से इससे अलग क्या ही उम्मीद की जा सकती है.

What else can we expect from a Captain and coach both on NOTICE period #INDvsNZ #NZvsIND #Kohli #RohitSharma #T20WorldCup21 #India #T20WorldCup #MentorDhoni #Rohit pic.twitter.com/PJzWapQygs



आईपीएल बंद करने की डिमांड की

ट्विटर यूजर @yashbansal906 ने #BanIPL #T29WorldCup21 के साथ ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा, "यह आईपीएल टीम है. आईपीएल पर प्रतिबंध लगना चाहिए. वे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं. विराट कोहली सबसे खराब कप्तान है.''

#BanIPL #T20WorldCup21 #IndiaVsNewZealand #INDvNZ

This is IPL team. IPL should be banned. They are just creating propaganda.

Virat kohli the worst captain ever. pic.twitter.com/NK11hIE9L9 — Yash Bansal (@yashbansal906) October 31, 2021