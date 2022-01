पाकुड़ में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

रांची: झारखंड के पाकुड़ में हुए भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने दुख जताया है. साथ ही, पीएम मोदी ने मृतक और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. पीएमओ (PMO) ने ट्वीट कर जानकारी दी है.

राष्ट्रपति ने घटना पर जताया दुख

राष्ट्रपति भवन की तरफ किए गए ट्वीट में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया, 'पाकुड़, झारखंड में लिट्टीपाड़ा-अमड़ापाड़ा मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस हादसे में प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ.'

पीएम ने हादसे पर जताया दुख

पीएमओ की तरफ से किए ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, 'झारखंड के पाकुड़ में हुए बस हादसे से आहत हूं. इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.'

I am anguished by the bus accident in Pakur, Jharkhand. In this sad hour, condolences to the bereaved families. May the injured recover soon: PM @narendramodi

पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान

वहीं, पीएम की तरफ से ऐलान किया गया कि पाकुड़ में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ (PMNRF) की ओर से दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives in an accident in Pakur. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) January 5, 2022