Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2941022
Zee Bihar JharkhandJharkhand

बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन की लापारवाही से झुलसे तीन मजदूर, होगी कठोर कार्रवाई: उपायुक्त

Jharkhand News: बोकारो स्टील प्लांट में लापरवाही के कारण लगी आग में 3 मजदूर पूरी तरीके से झुलस गए. घायलों से मिलने एसडीओ चास और उपायुक्त बोकारो जनरल अस्पताल में पहुंचे. उन्होंने आश्वासन दिया की जिस स्तर से लापरवाही पाई जाएगी उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 29, 2025, 12:18 PM IST

Trending Photos

बोकारो स्टील प्लांट, दुर्घटना
बोकारो स्टील प्लांट, दुर्घटना

Jharkhand News: झारखंड में रविवार (28 सितंम्बर) को बोकारो स्टील प्लांट में एक दुखद दुर्घटना हुई, जहां अचानक आग लगने के कारण तीन मजदूर पूरी तरीके से झुलस गए. आग में झुलसे मजदूरों के नाम ओम प्रकाश महली, प्रवीर कुमार एवं ब्रजेश महथा है. घायलों को इलाज के लिए तुरतं बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

देर रात घायलों से मिलने उपायुक्त और एसडीओ चास अस्पताल में पहुंचे. उपायुक्त ने घायलों के उपचार से सबंधित चिकित्सीय व्यवस्था की टीम से पूरी जानकारी ली और उनके उपचार में किसी भी तरीके की बाधा न होने का आश्वासन भी परिजनों को दिया. साथ ही, उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि उनके इलाज में किसी भी तरीके की कोताही न बरती जाए. मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और परिजनों को लगातार मॉनिटरिंग कर समय-समय पर स्वास्थ्य की जानकारी दी जाए. उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है. 

ये भी पढे़ं: जहानाबाद में स्कूल वैन को असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, दहशत का माहौल

Add Zee News as a Preferred Source

बता दे कि जांच के लिए एसडीओ चास प्रांजल ढ़ांडा को 12 घंटे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. फैक्ट्री इंस्पेक्टर एवं बीएसएल ईडी को भी हादसे की अलग रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है. रिपोर्ट में जिस स्तर से लापरवाही पाई जाएगी उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घायल के परिजनों को उचित मुआवजा एवं ऐसी घटना की पुनरावृति भविष्य में नहीं हो. इसको लेकर बीएसएल प्रबंधन को ठोस पहल करने को कहा है.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand newsJharkhand Accident News

Trending news

Bihar News
चकाई अस्पताल में ANM के साथ दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, ABVP ने कर दी ये बड़ी मांग
Bihar gets seven new trains
बिहार को मिली सात नई ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाई हरी झंडी
Samastipur Crime News
अपराधियों के हौसले बुलंद, पिस्तौल दिखाकर आलू-प्याज कारोबारी से 3 लाख लूटे
patna news
यूपी का 'आई लव मोहम्मद' विवाद बिहार पहुंचा, पटना में CM योगी के खिलाफ प्रदर्शन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Updates: बिहार NDA में जल्द होगा सीट शेयरिंग, महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने तय कर लिए प्रत्याशी
Bettiah news
Bettiah: दुर्गापूजा त्योहार में असमाजिक तत्वों की खैर नहीं, एसपी ने खुद संभाली कमान
Banka Police
Banka: 10 सालों से फरार 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी, चढ़ा पुलिस के हत्थे
Tejashwi Yadav
ट्रंप के कहने पर PM मोदी ने सीजफायर किया: तेजस्वी यादव
CP Radhakrishnan
मुजफ्फरपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति सी. पी राधाकृष्णन, मां चामुंडा माता के किए दर्शन
Jehanabad
तेज रफ्तार का कहर! कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत
;