बोकारो स्टील प्लांट प्रशासन की लापारवाही से झुलसे तीन मजदूर, होगी कठोर कार्रवाई: उपायुक्त

Jharkhand News: झारखंड में रविवार (28 सितंम्बर) को बोकारो स्टील प्लांट में एक दुखद दुर्घटना हुई, जहां अचानक आग लगने के कारण तीन मजदूर पूरी तरीके से झुलस गए. आग में झुलसे मजदूरों के नाम ओम प्रकाश महली, प्रवीर कुमार एवं ब्रजेश महथा है. घायलों को इलाज के लिए तुरतं बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

देर रात घायलों से मिलने उपायुक्त और एसडीओ चास अस्पताल में पहुंचे. उपायुक्त ने घायलों के उपचार से सबंधित चिकित्सीय व्यवस्था की टीम से पूरी जानकारी ली और उनके उपचार में किसी भी तरीके की बाधा न होने का आश्वासन भी परिजनों को दिया. साथ ही, उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि उनके इलाज में किसी भी तरीके की कोताही न बरती जाए. मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और परिजनों को लगातार मॉनिटरिंग कर समय-समय पर स्वास्थ्य की जानकारी दी जाए. उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है.

बता दे कि जांच के लिए एसडीओ चास प्रांजल ढ़ांडा को 12 घंटे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. फैक्ट्री इंस्पेक्टर एवं बीएसएल ईडी को भी हादसे की अलग रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है. रिपोर्ट में जिस स्तर से लापरवाही पाई जाएगी उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घायल के परिजनों को उचित मुआवजा एवं ऐसी घटना की पुनरावृति भविष्य में नहीं हो. इसको लेकर बीएसएल प्रबंधन को ठोस पहल करने को कहा है.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

