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रेलवे स्टेशन में दिनदहाड़े मौत का मंजर, 15 मिनट तक झूलता रहा युवक और खामोश रहा सिस्टम

Chaibasa Latest News: राउरकेला रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने दिन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. इस घटना से पूरे स्टेशन परिसर में सनसनी मच गई. यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:49 PM IST

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चाईबासा से राउरकेला रेलवे स्टेशन पर युवक ने आत्महत्या की
चाईबासा से राउरकेला रेलवे स्टेशन पर युवक ने आत्महत्या की

Chaibasa News: चाईबासा जिले के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर दिनदहाड़े एक युवक ने आत्महत्या कर लिया. आत्महत्या की इस हृदय विदारक घटना ने न सिर्फ लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि रेलवे प्रशासन की लचर व्यवस्था और संवेदनहीनता को भी बेनकाब कर दिया है. प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक युवक ने खुलेआम फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और करीब 15 से 20 मिनट तक यह पूरा घटनाक्रम चलता रहा, लेकिन हैरानी की बात है कि न तो किसी सुरक्षाकर्मी की नजर उस पर पड़ी और न ही उसे बचाने की कोई कोशिश की गई.

घटना के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) की निष्क्रियता ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस स्टेशन पर हर समय सुरक्षा का दावा किया जाता है, वहां एक युवक खुलेआम अपनी जान दे देता है और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती. यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है. घटना के बाद जरूर सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे, शव को नीचे उतारा गया और जांच शुरू कर दी गई, लेकिन सवाल यह है कि जब युवक जिंदा था, तब सिस्टम कहां था?

मामले में चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस की तरफ से की जा रही है. हालांकि, यह आधिकारिक बयान केवल औपचारिकता भर नजर आता है, क्योंकि जिस तरह दिनदहाड़े एक युवक की जान चली गई, वह सीधे-सीधे सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है.

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स्थानीय लोगों का आरोप है कि चक्रधरपुर रेल मंडल के इस महत्वपूर्ण स्टेशन पर पहले भी कई आपराधिक गतिविधियां सामने आती रही हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. यहां टिकट दलाली, गांजा तस्करी, प्रतिबंधित गोमांस की बिक्री, अवैध होकरिंग, अवैध शराब बिक्री, चोरी, मारपीट जैसी गतिविधियों के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के बाद कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन वह अक्सर दिखावटी साबित होती है.

रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी

यह भी पढ़ें: जहानाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

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