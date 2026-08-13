/JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: 7 आरोपियों की तलाश में CID की ताबड़तोड़ छापेमारी

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झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC परीक्षा परिणाम में हुई अनियममितता के मामले में जांच अब और तेज हो गई है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध अनुसंधान विभाग यानी CID ने आज (13 अगस्त, 2026) झारखंड के कई जिलों में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य मामले से जुड़े आरोपियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाना है. बता दें कि JPSC और JSSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है.
इन जिलों में CID ने की छापेमारी
सीआईडी की टीम फिलहाल 7 नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है. इन सभी सातों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है. वारंट की तामील और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सीआईडी की अलग-अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. मिली जानकारी के अनुसार, यह सघन छापेमारी मुख्य रूप से रांची, पलामू, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिलों के विभिन्न ठिकानों पर की जा रही है.
सीआईडी की इस कार्रवाई से मचा हड़कंप
आरोपियों की पकड़ने के साथ-साथ इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य संकलन का काम जारी है. सीआईडी की टीम विशेष रूप से परीक्षार्थियों की ओएमआर कार्बन कॉपी (OMR Carbon Copy) की बारीकी से स्क्रूटनी कर रही है. जांच अधिकारी ओएमआर की मूल कॉपी और कार्बन कॉपी का गहन मिलान कर रहे हैं ताकि रिजल्ट में की गई किसी भी तरह की छेड़छाड़ या तकनीकी अनियमितता के पुख्ता और कानूनी सबूत जुटाए जा सकें. बता दें कि सीआईडी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.
7 मुख्य आरोपियों के नाम
सीआईडी जिन 7 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, उनके नाम-