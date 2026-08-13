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JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: 7 आरोपियों की तलाश में CID की ताबड़तोड़ छापेमारी

JPSC-JSCC अनियमितता मामले में CID की टीम ने आदित्य पांडे समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ वारंट तामिला करने के लिए कई जिलों में छापेमारी की. जांच के तहत, CID टीम ने बरामद OMR कार्बन कॉपी की क्रॉस-वेरिफिकेशन और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:50 PM IST
JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: 7 आरोपियों की तलाश में CID की ताबड़तोड़ छापेमारी
Image Credit: JPSC परीक्षा रिजल्ट गड़बड़ी मामला (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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