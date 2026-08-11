/JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध: शिबू सोरेन के कटआउट के साथ मुंह पर पट्टी और हाथ में तख्तियां लेकर निकाला मौन जुलूस

कई छात्र हुए घायल

सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है. सोमवार को विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों ने कई स्तर की बैरिकेडिंग पार कर विधानसभा के करीब पहुंचने की कोशिश की थी. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. बाद में लाठीचार्ज भी किया गया. इस दौरान कई छात्रों के घायल होने की जानकारी सामने आई. घटना के बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया. छात्रों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं और आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.