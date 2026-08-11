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JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध: शिबू सोरेन के कटआउट के साथ मुंह पर पट्टी और हाथ में तख्तियां लेकर निकाला मौन जुलूस

JPSC Student Protest: JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध देखने को मिला. अभ्यर्थियों ने शिबू सोरेन के कटआउट के साथ मुंह पर पट्टी और हाथ में तख्तियां लेकर मौन जुलूस निकाला.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:28 PM IST
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध: शिबू सोरेन के कटआउट के साथ मुंह पर पट्टी और हाथ में तख्तियां लेकर निकाला मौन जुलूस
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन: मुंह पर पट्टी और हाथ में तख्तियां लेकर निकाला मौन जुलूस (ANI)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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