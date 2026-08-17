/JSSC-CGL परीक्षा रद्द: छात्रों के दबाव में झुकी हेमंत सरकार, CBI जांच की मांग बरकरार

'हमारे साथ अन्याय मत कीजिए'

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सिस्टम की प्रशासनिक खामियों का सबसे भारी खामियाजा उन निर्दोष छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका पूरा भविष्य इस परीक्षा पर टिका था. एक छात्र ने कहा कि हम लोग हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं. आप जांच कीजिए, जो गलत है, उस पर कार्रवाई कीजिए लेकिन कुछ लोगों के लिए हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए. मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं. आप जो बोलिएगा, मैं अपने सारे दस्तावेज लेकर आया हूं, आप CBI जांच कीजिए. आपको जो करना है, वो कीजिए मगर हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम लोग मर जाएंगे.