/JSSC-CGL परीक्षा रद्द: छात्रों के दबाव में झुकी हेमंत सरकार, CBI जांच की मांग बरकरार

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झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार यानी आज हुई कैबिनेट की बैठक में JSSC-CGL (2024) परीक्षा और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक जितनी भी छोटी-बड़ी गलतियां हुई हैं, उन सभी की विस्तृत जांच कराई जाएगी. परीक्षा रद्द होने की खबर मिलते ही पिछले 24 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई.
'हमारी आधी मांगें पूरी हुई हैं'
वहीं, छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, पीयूष कुमार और रवींद्र पासवान ने सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और साथ ही चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि हमारी आधी मांगें पूरी हुई हैं. जेएसएससी-सीजीएल रद्द करना पहला कदम है, लेकिन जब तक गड़बड़ियों की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश नहीं दिए जाते, हमारा आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
'अभी CBI जांच बाकी है'
JSSC-CGL परीक्षा और TDPL की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के CM के ऐलान पर छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा- ये पहला कदम है. अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है. ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आधी मांगे पूरी हुई है. अभी CBI जांच बाकी है. अभी 11 से 13 वाले फैसले का पलटा जाना बाकी है. अभी हम लोग बैठकर गहन अध्ययन करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारी कौन-कौन सी बाकी है. अभी हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं.
परीक्षा रद्द होने पर सफल अभ्यर्थियों का गुस्सा
एक तरफ सरकार पुरानी गलतियों को सुधारने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास बता रही है, वहीं दूसरी तरफ इस अचानक लिए गए फैसले से उन अभ्यर्थियों को गहरा आघात लगा है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह परीक्षा पास की थी. परीक्षा रद्द होने के बाद सफल अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है. अपनी सफलता पर अचानक पानी फिरता देख आक्रोशित और निराश उम्मीदवार रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के गेट पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं.
'हमारे साथ अन्याय मत कीजिए'
प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सिस्टम की प्रशासनिक खामियों का सबसे भारी खामियाजा उन निर्दोष छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका पूरा भविष्य इस परीक्षा पर टिका था. एक छात्र ने कहा कि हम लोग हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं. आप जांच कीजिए, जो गलत है, उस पर कार्रवाई कीजिए लेकिन कुछ लोगों के लिए हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए. मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं. आप जो बोलिएगा, मैं अपने सारे दस्तावेज लेकर आया हूं, आप CBI जांच कीजिए. आपको जो करना है, वो कीजिए मगर हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, हम लोग मर जाएंगे.
'सरकार के फैसले से सड़क पर आया'
एक अन्य छात्र ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद में सड़क पर आ गया हूं. मैं अपने माता-पिता से कहना चाहूंगा आप धैर्य रखिए, हम लोग फिर से जीतेंगे. मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस फैसले को वापस लीजिए. सरकार के इस फैसले से अदालत का जो आदेश था, उसकी अवहेलना हुई है. एक तरह से कहा जा सकता है कि आज न्याय की हार हुई है. आज माननीय अदालत की हार हुई है. मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा.