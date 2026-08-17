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JSSC-CGL परीक्षा रद्द: छात्रों के दबाव में झुकी हेमंत सरकार, CBI जांच की मांग बरकरार

JSSC-CGL परीक्षा रद्द हो गई है. छात्रों को 24 दिन बाद जीत मिली है. वहीं, छात्र अभी भी CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा- अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है. ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आधी मांगे पूरी हुई है. अभी CBI जांच बाकी है.

Written ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:40 PM IST
JSSC-CGL परीक्षा रद्द: छात्रों के दबाव में झुकी हेमंत सरकार, CBI जांच की मांग बरकरार
Image Credit: JSSC-CGL परीक्षा रद्द (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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